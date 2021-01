Retiran por su contenido racista 'Dumbo', 'Peter Pan', 'La dama y el vagabundo' y otros clásicos Disney del catálogo infantil

Parece que los clásicos de Disney no han envejecido tan bien como se creía, al menos en cuanto a las referencias culturales se refiere, presentes en algunas de las películas más emblemáticas de la factoría.

Así, clásicos como 'Peter Pan', 'Dumbo', 'El libro de la selva' o 'Los Aristogatos', han sido retirados del catálogo infantil y solo estarán ¡ disponibles en el de adultos, acompañados por una advertencia que informa de que incluyen estereotipos "que estaban mal entonces y están mal ahora".

En octubre, Disney+ ya incluyó estas referencias junto a los títulos, una vez iniciada la reproducción.

En esta nueva etiqueta, expresan: "Estos estereotipos estaban equivocados entonces y lo están ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo", razón por la cual lo han pasado al catálogo de adultos, de tal forma que los menores no puedan acceder a él sin supervisión.

"Disney tiene un compromiso para crear historias con temas inspiradores que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo", añaden.

Con esta fórmula, Disney evita editar o modificar la obra original, al tiempo de que se asegura de dejar claro que esos contenidos llevan "estereotipos" que "estaban equivocados entonces y lo están ahora".

Y no es la única plataforma de streaming que ha optado por hacerlo así, ya que otras como HBO Max, añadió una explicación referente al "contexto histórico" del clásico 'Lo que el viento se llevó', estrenada en 1939, tras haberla retirado temporalmente de su catálogo.

REFERENCIAS RACISTAS EN LOS CLÁSICOS DE DISNEY

Aunque es verdad que no todas las "representaciones negativas y/o un mal tratamiento de personas o culturas" a las que hace referencia la plataforma son evidentes para su audiencia global, eso no quiere decir que no estén incluidas en esas películas, o que no sean graves.

Un ejemplo lo constituye una de las escenas más emblemáticas de 'Dumbo', cuando aparece un grupo de cuervos cargado de estereotipos malentendidos del colectivo afroamericano. El más hiriente lo encontramos en el nombre del líder de esa 'banda', llamado Jim Crow, término despectivo utilizado antiguamente para insultar a los hombres negros en Estados Unidos.

En el caso de 'Los Aristogatos', la crítica considerada ofensiva se centra más en el colectivo inmigrante asiático, en concreto el personaje del gato siamés, que habla "un inglés pobre interpretado por un actor blanco y toca el piano con palillos", incidiendo en el estereotipo del "perpetuo extranjero".

En el caso de 'Peter Pan', las críticas se centran en la representación de los nativos americanos, 'simplones' y de 'piel roja', como se les denominaba despectivamente.