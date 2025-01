El discurso de Nora Navas contra la adicción en los Premios Feroz 2025: "No tendríamos que narcotizarnos"

Yo, adicto es una serie donde Javier Giner cuenta su historia real como adicto a las drogas. La obra, basada en el libro Yo, adicto: Un relato personal de dependencia y reconciliación (2021), "cuenta cómo Javier Giner, profesional de la industria audiovisual, decide a los 30 años ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación", dice la sinopsis.

Oriol Pla, que ha obtenido su respectivo premio Feroz como Mejor actor protagonista de una serie, interpreta al personaje protagonista. Mientras, Nora Navas da vida a Anaís, una mujer real que ayudó a Giner como terapeuta del centro de desintoxicación.

La intérprete ha conseguido el premio a Mejor actriz de reparto en televisión, y ha querido aprovechar su discurso sobre el escenario para lanzar un mensaje en favor de la "vulnerabilidad" y contra la "sociedad adicta". "Quería dedicárselo a Juanma, a personas que han pasado por esta enfermedad, personas que están sufriendo esta enfermedad; y quería hablar de nosotros como sociedad adicta", dice Nora Navas.

"Hay una cosa que dice mi personaje: 'Abrazar un poco el no sé, abrazar un poco el estoy perdido, tengo miedo, no sé por dónde voy'. Creo que eso nos acercaría a la vulnerabilidad, a la empatía, y nos haría más personas y no tendríamos que narcotizarnos y no tendríamos tanto miedo", concluye.

Antes, Nora Navas quiso agradecer que Javier Giner confiara en ella. "Gracias por este papel que me ha dado mucha responsabilidad de interpretar a la persona que te salvó la vida. Gracias Anaís [la persona real a la que interpreta] por estar ahí matizándome cada papel", exclama.