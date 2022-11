La divertida broma de Pablo Motos a su hermana Pepa: se pensaba que era un alien

Pablo Motos ha hablado por primera vez de su hermana Pepa Motos en El Hormiguero y ha sido por un motivo muy importante: para pedirle perdón. El presentador, sin indagar mucho en el motivo por falta de tiempo, ha querido disculparse con su hermana en pleno directo.

"Solo le quiero decir que la quiero y siento muchísimo todo lo que he hecho", expresaba Pablo. Aunque no dió muchos detalles: "No tengo tiempo en el rato que queda de programa de hablar de ninguna de las cosas que pasaron". Pero si que se animó a contar una divertida anécdota con su hermana, que tal vez sea uno de los motivos detrás de esa sentida disculpa.

"Se lo cree todo. Una vez me compré una careta muy realista de extraterrestre y ella pensó que había uno en casa", comenzaba el presentado a narrar la anécdota. "Su nivel de credibilidad es absurdo. Estábamos en Navidad y mi hermana estaba cocinando unas gambas cuando le pregunté si me pasaba algo en la cara", detallaba.

Al final todo quedó en una divertida broma que se le fue un poco de las manos: "No volvió porque consideraba que yo era un extraterrestre. Y cuando me quité la careta, seguía pensando que era un alien que se había puesto una máscara con mi cara".

Pepa Motos es la única hermana del presentador. Su hijo, Adrián Cervera, es DJ y también trabaja junto a su tío Pablo en el programa, en la parte de producción y ambientación musical, y alguna vez se ha dejado ver en pantalla, mostrando el gran parecido físico que guarda con Motos.

Como podemos comprobar, el parecido entre tío y sobrino es increíble, pero ¿será igual de asombroso entre Pablo y Pepa?