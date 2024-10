El documental 'Chris Brown: A History of Violence' narrará las acusaciones contra el artista

"Hace 20 años, América se enamoró de una estrella del pop". Así comienza el tráiler de Chris Brown: A History of Violence, un documental que narrará las acusaciones que ha recibido el artista a lo largo de los años.

La producción, que corre a cargo de Investigation Discovery, hace un repaso así a todos los procesos judiciales que ha protagonizado el intérprete de Look at Me Now.

Por supuesto, entre los más destacados se encuentra el de la cantante Rihanna, quien sufrió las agresiones del cantante mientras estaban juntos.

El documental también analiza cómo, pese a las acusaciones de abuso que ha afrontado a lo largo de los años, ha conseguido mantener su estatus como cantante de pop internacional.

Su productor defiende al cantante

Sin embargo, de cara al estreno del documental el próximo 27 de octubre, Roccstar, el productor de siempre de Brown, ha salido en su defensa.

Según ha podido saber el medio estadounidense TMZ de primera mano, Roccstar defiende que ha publicado cinco álbumes de Chris Brown que incluyen algunos de sus mayores éxitos a lo largo de su carrera, y lo describe como el tipo más dulce que puede haber.

Por tanto, no entiende la estrategia de Investigation Discovery, documental al cual se opone.