Edu Rosa: la reciente y trágica muerte de su novia, la película que le animó a ser actor y su pasado como futbolista

Como viene siendo habitual en cada edición, MasterChef Celebrity recupera a sus concursantes expulsados para darles una nueva oportunidad. El que mejor cocine el plato que se les encomiende se ganará de nuevo un puesto en el certamen culinario más exigente de la televisión.

De esta manera, el público vuelve a encontrarse con Edu Rosa, de 30 años, el segundo expulsado de esta séptima edición. El programa en el que se juega la repesca el actor sevillano se grabó hace varios meses, antes de que comenzasen las vacaciones de verano. Entonces todavía disfrutaba del amor de su novia, Beatriz Álvarez-Guerra, que perdió la vida hace pocas semanas en un terrible suceso de tráfico en Pontevedra.

El mazazo más duro: la muerte de su novia, Beatriz Álvarez-Guerra

No se sabía que tenían una relación, pero el trágico final de su historia de amor no logró empañar el profundo cariño que sentían el uno por el otro. Eduardo Rosa, que hasta ahora llevaba su vida personal en la más estricta intimidad, recurría hace unas semanas a su cuenta de Instagram para compartir con el mundo el dolor por su terrible pérdida.

Su novia, la actriz Beatriz Álvarez-Guerra, fallecía el pasado 4 de octubre en un trágico suceso de tráfico en el interior de Pontevedra. El coche en el que viajaba, conducido por un joven de 24 años que al parecer no tiene carné, cayó al río y los Servicios de Emergencia no pudieron hacer nada por reanimarla. Ella tenía 28 años y una carrera como actriz en el mundo de la interpretación. De hecho, Beatriz y Edu Rosa trabajaron juntos en la obra de teatro Noche Árabe, que se llevó a cabo en 2020.

Eduardo Rosa y Beatriz Álvarez-Guerra // El Umbral de Primavera | La escalera de Kafka | Alba Trapero y Andrea Burgos

La Guardia Civil continúa investigando el suceso. Tal y como contó La Voz de Galicia en su momento, el joven que iba al volante fue detenido y acusaba de dos delitos: uno contra la seguridad vial y otro por homicidio imprudente. Los resultados de la prueba de alcohol y drogas que se le hicieron en aquel momento resultaron negativos.

"El 4 de octubre recibí la peor llamada de teléfono de mi vida. Perderte para siempre. Hice de todo para conquistarte, y ahora no puedo hacer nada para no perderte. No sé cómo entender que te has ido antes de tiempo. No me imagino mi vida sin ti. Teníamos un futuro. 4 hijos que tener. Y una vida que soñamos", escribía el actor en sus redes sociales, donde no ocultó el desgarrador pesar que sentía.

"No sé cómo soportar la idea de que te has ido, y que no puedo hacer nada para estar contigo. Eres luz, y sé que iluminarás allá dónde estés, mi amor", añadía. "No sé cómo digerir esto, babe, para entender que tu camino acaba así. Que te has ido. Que no te voy a volver a tener en mis brazos. Que todo acabó en ese punto negro de Pontevedra, y en ese río. No sé cómo hacerte sentir que me cambiaría por ti con tal de no dejarte ir. Y no lo haré. Que te quise y te querré hasta que me desplume. Cumpliré lo que te prometí. Todo lo que prometí", aseguraba el intérprete, cuya publicación reunión innumerables mensajes de cariño y condolencias.

Un emotivo texto de despedida que el actor acompañó con una serie de imágenes de momentos vividos en pareja: vacaciones en Menorca, viajes en jeep e incluso una instantánea entre bastidores de las grabaciones del programa MasterChef Celebrity, donde Edu Rosa recibió el apoyo de su chica.

Edu Rosa cuenta también que su aniversario era el 7 de septiembre, que su canción era Can't help falling in love y que Formentera sería su isla para siempre. "Tu sonrisa me dejaba sin raciocinio. Tus ojos me hipnotizaban, tus gestos me ablandaban, y tus discursos me descolocaban. Tu piel me erizaba el alma. Tu talento cómo directora de cine. Tu fortaleza, tu autoexigencia y tu creatividad me sorprendieron en tu impulso", destacaba.

De estudiar Turismo a jugar al fútbol y soñar con interpretar a El Zorro

Al contrario que muchos de sus compañeros de profesión, Edu Rosa no soñaba de pequeño con ser actor, soñaba con ser futbolista.

"Yo quería ser futbolista. De hecho, jugaba en un equipo que era un filiar del Real Madrid", desveló en la revista Harper Bazaar hace unos meses. Antes había estudiado Turismo pero la carrera no llegó a encarjar con él.

Como si de un golpe del destino se tratase, fue una clase de improvisación mímica en la asignatura de educación física lo que le hizo plantearse su futuro profesional, que viró de rumbo de manera radical.

Aparcó el balón y empezó a estudiar interpretación mientras se ganaba la vida como modelo y camarero. Había vuelto a florecer en él la pasión por el cine que había germinado muchos años antes, en 1998, cuando fue con su padre al cine a ver La máscara del Zorro y quedó prendado por la interpretación de Antonio Banderas. Desde entonces, su máxima aspiración profesional es asumir ese papel.

"Cada vez que mi hermano pequeño y yo nos disfrazábamos de algo, yo era El Zorro. Para que te hagas una idea: empecé a dar clases de equitación por esta película", recordó en una charla con Shangay. "El máximo sueño que tengo en esta vida es hacer El Zorro, completar con esa trilogía de películas, si hiciera la tercera. Pero estamos hablando de algo que es totalmente imposible", relató.

Su trabajo en la serie Presunto Culpable le abrió el camino hacia proyectos más internacionales, como El Desorden que dejas y la Trilogía del Baztán, pero su gran salto profesional llegó con su fichaje por la serie mexicana La casa de las flores, donde en la segunda temporada interpretó a Alejo, el español que revolucionaba a la familia De la Mora.

El mayor reto que ha asumido es su papel en la serie de espías Front The Cold, de Netfix, para la que se estuvo preparando toda la cuarentena para perfeccionar su inglés.

"Empecé a dar clases diarias. No parábamos de dar clases… Por parte de la productora también tenía una profesora y en el rodaje una coach que daba indicaciones sobre la pronunciación correcta de algunas palabras. En un set en general te puedes poner nervioso, así que no te cuento si es inglés", dijo a Shangay.