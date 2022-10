"Abrazarte era tocar el cielo": Edu Rosa se despide de su novia, la actriz Beatriz Álvarez-Guerra, fallecida de manera trágica

No se sabía que tenían una relación, pero el trágico final de su historia de amor no ha logrado empañar el profundo cariño que sentían el uno por el otro. Eduardo Rosa, que hasta ahora llevaba su vida personal en la más estricta intimidad, ha recurrido a su cuenta de Instagram para compartir con el mundo el dolor por su terrible pérdida.

Su novia, la actriz Beatriz Álvarez-Guerra, fallecía el pasado 4 de octubre en un trágico suceso de tráfico en el interior de Pontevedra. El coche en el que viajaba, conducido por un joven de 24 años que al parecer no tiene carné, cayó al río y los Servicios de Emergencia no pudieron hacer nada por reanimarla.

"Mi amor. Mi vida. Mi reina. Beatriz Álvarez-Guerra. La madre de mis hijos", empieza el actor en su texto, junto al que ha publicado una recopilación de momentos que han vivido en pareja: vacaciones en Menorca, viajes en jeep o las grabaciones del programa MasterChef Celebrity, en el que participó el intérprete sevillano, de 30 años.

"El 4 de Octubre recibí la peor llamada de teléfono de mi vida. Perderte para siempre. Hice de todo para conquistarte, y ahora no puedo hacer nada para no perderte. No sé cómo entender que te has ido antes de tiempo. No me imagino mi vida sin ti. Teníamos un futuro. 4 hijos que tener. Y una vida que soñamos", relataba el intérprete, que en sus palabras dejaba entrever el profundo dolor de una pérdida de este calibre. Beatriz tenía 28 años y toda la vida por delante.

"No sé cómo soportar la idea de que te has ido, y que no puedo hacer nada para estar contigo. Eres luz, y sé que iluminarás allá dónde estés, mi amor", añadía. "No sé cómo digerir esto, babe, para entender que tu camino acaba así. Que te has ido. Que no te voy a volver a tener en mis brazos. Que todo acabó en ese punto negro de Pontevedra, y en ese río. No sé cómo hacerte sentir que me cambiaría por ti con tal de no dejarte ir. Y no lo haré. Que te quise y te querré hasta que me desplume. Cumpliré lo que te prometí. Todo lo que prometí", mantenía.

Multitud de amigos y compañeros de profesión han llenado la publicación de mensajes de condolencia pero también de ánimo y cariño. Clara Galle, Pablo Rivero, Lidia San José, Elena Furiase, Paula Echevarría o Inma Cuevas son solo algunos de los que le han enviado un abrazo virtual.

Además del desgarrador texto que acompaña las fotografías, en los comentarios se pueden leer otras palabras escritas por el actor y dedicadas a su novia. Edu Rosa cuenta que su aniversario era el 7 de septiembre, que su canción era Can't help falling in love y que Formentera sería su isla para siempre.

"Tu sonrisa me dejaba sin raciocinio. Tus ojos me hipnotizaban, tus gestos me ablandaban, y tus discursos me descolocaban. Tu piel me erizaba el alma. Tu talento cómo directora de cine. Tu fortaleza, tu autoexigencia y tu creatividad me sorprendieron en tu impulso", aseguraba.

"Mi felicidad dependía directamente de la tuya, aunque eso supusiera sacrificios. Sé que esto podía no ser sano. Y que debía reconducir esta sensación. Eso me dijo el capitán del barco. Pero ocurrió. Y me sentía absolutamente así contigo. Quererte más que a mí mismo. La vulnerabilidad de depender del otro. Sé que esto era mutuo, y eso no te gustaba. La vida es para los disfrutones, gordi. Y tú lo has sido al 300%. Quererte ha sido lo mejor que me ha pasado. Abrazarte era tocar el cielo, Bea. Y siempre serás el amor de mi vida. No te soltaré, babe", terminaba.

Beatriz y Edu Rosa trabajaron juntos en la obra de teatro Noche Árabe, que se llevó a cabo en 2020. Muchos no conocían que entre ellos había una relación de amor sólida, por lo que la noticia de su fallecimiento ha cogido por sorpresa a la mayoría del público.

Eduardo Rosa y Beatriz Álvarez-Guerra // El Umbral de Primavera | La escalera de Kafka | Alba Trapero y Andrea Burgos

Un trágico suceso de tráfico en Pontevedra

El pasado 4 de octubre Beatriz Álvarez.-Guerra perdía la vida a los 28 años de edad. El coche en el que viajaba se salió de la calzada por la derecha y terminó precipitándose al río Almofrei, en la localidad de Cercedo-Cotobade (Pontevedra).

El joven que iba al volante, de 24 años, consiguió salir del coche por su propio pie pero no pudo socorrer a la actriz, que viajaba en el asiento del copiloto.

Tal y como cuenta La Voz de Galicia, se vivieron momentos de tensión, ya que tras el impactó el joven quiso pedir ayuda pero no encontró a nadie que acudiese a su llamada al tratarse de una carretera poco frecuentada. Además, los teléfonos móviles estaban mojados y no sabía cómo contactar con su familia.

Cuando llegaron los Servicios de Emergencia intentaron reanimar a la intérprete, sin éxito. Fue entonces cuando la Guardia Civil detenía al conductor y lo acusaba de dos delitos: uno contra la seguridad vial y otro por homicidio imprudente. La investigación para esclarecer los hechos todavía está en marcha. Los vecinos de la zona aseguran que el piloto no tenía carné de conducir. Los resultados de la prueba de alcohol y drogas resultaron negativos.