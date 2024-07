El emotivo reencuentro de Víctor Elías y Natalia Sánchez tras casi 20 años del fin de 'Los Serrano'

Guille y Teté, interpretados por Víctor Elías y Natalia Sánchez, fueron una de las parejas míticas de la historia de la televisión española. Su romance entre hermanos en Los Serrano fue tan intenso que trascendió la pantalla e incluso comenzaron una relación que duró seis años entre 2006 y 2012.

Pusieron fin a su romance, lo que no supuso que dejaran de hablarse, ya que pasaron tanto tiempo juntos que se consideran casi familia. "Es como tener un hermano. Si has compartido tanto con una persona es porque hay algo en común. Y ese cariño no se puede perder", dijo ella en una entrevista.

Ahora, ambos han rehecho su vida: Natalia sale con el actor catalán Marc Clotet desde 2014 y tienen dos hijos, Lía y Neo. Por su parte, Víctor está prometido con la cantante Ana Guerra y pasarán por el altar en pocos meses.

Doce años después de su ruptura, los excompañeros de reparto han querido volver a verse y han organizado una cena de parejitas de la que han querido presumir en redes sociales. La propia actriz de Sueños de libertad ha hecho una emotiva reflexión al respecto en Instagram, detallando con todo lujo de detalles cómo fue.

"El tiempo vuela cuando estás a gusto y en familia"

"No sé los meses que llevábamos planeando vernos... ¡Pero sucedió!", comenzaba diciendo. Ha desvelado que Ana y Víctor le regalaron a sus pequeños una batería de juguete y les ha mandado entre risas una pequeña pullita: " Les dijimos que, cuando los peques la toquen a las 6:30h de la mañana, les vamos a llamar por videollamada, para que puedan seguir el progreso musical de cerca…".

Además, la hija de Natalia le hizo a Víctor una pregunta fundamental: "Resolvimos algunas dudas existenciales (Lia le preguntó a Víctor si sus tatuajes se iban con agua)". Tras acostar a los nenes, se fueron los cuatro a cenar: "Nos faltaron horas… Pero nos pusimos al día, hicimos planes “muy especiales”…, no reímos mucho y las 4 horas y media, pasaron volando… El tiempo vuela cuando estás a gusto y en familia…Gracias por ser como sois y por el ratito tan maravilloso…".

Para terminar, ha confirmado que ambos irán a su esperadísima boda: "Nos vemos muy pronto… ¡Qué nerviooooooos!! (No estoy buscando vestido para el gran día… estoy buscando proveedor de pañuelos… para la llorera que me espera… Tic, tac, tic, tac….)".