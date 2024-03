La espectacular coreografía vertical de Mónica Cruz en la semifinal de ‘El Desafío’

Su rostro relajado apuntaba lo que vendría después. Mónica Cruz lo iba a dar todo e iba a gozarla en su prueba del baile sobre una pared vertical de El Desafío.

"Estoy con muchas ganas de hacerlo porque no puedes parar quieta... Dolorida todo el cuerpo porque no hay otra cosa", decía a Roberto Leal antes de enseñarle los moratones que le dejaron los ensayos para enfrentarse a la prueba de la coreografía acrobática

La actriz de 47 años trabajó duro durante la semana anterior y el esfuerzo le mereció la pena. ¡Bordó el baile e hizo disfrutar a todo el plató!

"Mola mucho esto y mola más el trabajo duro que es como salen las cosas. ¡Y me lo he pasado bomba! ¡Qué coño!", dijo al terminar su actuación, muy celebrada por Mario Vaquerizo y al jurado. "Tú has dicho que mola mucho y lo que mola eres tú", le dijo Juan del Val.

"El hecho de que hayas hecho este pedazo de desafío y vayas la última da una idea del nivel que tiene esta temporada", añadió Santiago Segura sobre cómo llegó la actriz a la segunda semifinal. Era la última del ranking, aunque el éxito en esta prueba le hizo escalar posiciones hasta el sexto lugar.

Los 16 puntos que le dio el jurado no fueron suficientes para colarse en la final pero sí para convencer a Pablo Castellano, líder de la tabla y primer finalista, ue la eligió para ser su partner en la última gala.