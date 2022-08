Esta es la diferencia entre pene y polla, según El Gran Wyoming

Usted está aquí, el programa de El Gran Wyoming y David Trueba en laSexta, incluyó una lección de anatomía en la emisión de este domingo 14 de agosto. Fue el presentador de El Intermedio, licenciado en medicina, quien se encargó de impartirla y explicar la diferencia entre pene y polla.

En un momento de su charla David Trueba le preguntó por la primera vez que vio un pene. "Era el mío", le respondió su compañero, al que Trueba le hizo una aclaración: "Uno grande".

La pregunta dio pie a que Wyoming contase una anécdota de infancia. "No era un pene, era una polla", dijo al hablar del miembro de un vendimiador que vio cuando tenía solo ocho años. "Era un pedazo mango... una estaca. Me quedé sobrecogido".

"Me quedé alucinado porque no sabía que existiera un ente anatómico de esas dimensiones", contó Wyoming para luego explicar la diferencia entre los dos términos.

"El pene es cuando está malo", aclaró. "La gente cree que son sinónimos y para nada. ¿Por qué no son sinónimos? Tú no puedes entrar en el médico y decir: 'Doctor, me pica la polla', porque te va a decir: 'Oiga, haga usted el favor de, con educación, salir y volver a entrar'. 'Doctor, me pica un poco el pene'. Ahí sí".

Según El Gran Wyoming, si fuesen sinónimos daría igual una cosa que otra pero no. Depende de la situación. "A mí me vienes con una buena polla o nos vamos a tomar una caña... No son sinónimos. Aquello era una polla".