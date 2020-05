Este es el nuevo personaje que se unirá a la banda en ‘La Casa de Papel’

La historia de los atracadores más famosos de la televisión todavía no ha llegado a su fin. Todo apunta que en la quinta temporada de 'La Casa de Papel' habrá un nuevo personaje en la banda que lidera el Profesor. El actor Mario de la Rosa , que interpreta a Suárez , ha revolucionado las redes con una imagen en la que aparece con el característico mono rojo de los atracadores.

Si todavía no has visto la cuarta parte de 'La Casa de Papel', no continúes leyendo, ¡no queremos hacerte un spoiler!

La última temporada de la serie ha venido acompañada de tensión, tristeza y alegría. La muerte de Nairobi ha dejado un vacío muy grande a la banda de atracadores, pero parece ser que en los próximos capítulos descubriremos a un nuevo personaje que se sumará al equipo del Profesor.

El actor Mario de la Rosa, que interpreta a Suárez, el jefe del Grupo Especial de Operaciones, ha compartido una fotografía en Instagram que ha encendido las alertas a los fans de 'La Casa de Papel'.

En la imagen aparece vestido con el característico mono de color rojo que llevan los delincuentes y escribe: "No es el color, es el sentimiento".

No sabemos si su personaje cambiará de bando, como ya hizo la inspectora Raquel Murillo, que se unió a la banda de atracadores y ha conseguido tras su detención ha conseguido volver a juntarse con el grupo en el Banco de España.