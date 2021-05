Cuándo se estrena 'Friends': la fecha del estreno de 'The reunion'

Friends: The reunion ya tiene fecha de estreno y es ya mismo. Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey y Chandler regresan a nuestras vidas el próximo 27 de mayo.

Lo han anunciado a través de la cuenta oficial de la serie con un vídeo de los seis protagonistas de espaldas agarrados por la cintura y caminando hacia el frente por los estudios de Warner en Los Angeles, donde está el plató de la serie y donde se rodó el reencuentro. La música de fondo es una versión instrumental del famoso I'll be there for you, de The Rembrandts, canción de la cabecera del programa.

Imposible que a un fan no se le ponga la piel de gallina.

La serie protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry se podrá ver en HBO Max, lo que no se sabe todavía es si ese día se estrenará solo en Estados Unidos o también en España.

Aquí te contamos lo que sí se sabe del regreso de los seis amigos de Nueva York.

Qué actores salen en 'Friends: The reunion'

Por ahora se sabe que los seis actores protagonistas de la serie estarán en. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer. El dato se conoce desde febrero de 2020 cuando los propios actores confirmaron la noticia en Instagram compartiendo una imagen de los seis.

También estarán los creadores de la serie: Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane.

De qué va el reencuentro de 'Friends'

El número de episodios, o cómo se estructurará The Reunion, es otro de los enigmas que rodea el regreso de Friends. Lo que parece que sí que se sabe —o se puede deducir por lo que ha dicho Lisa Kudrow— es de qué irá el regreso. No hay guion, es un reencuentro basado en la conversación. "Somos nosotros reuniéndonos, que es algo que no suele suceder mucho y nunca ha pasado frente a otras personas desde 2004 cuando terminamos", dijo la actriz en una entrevista en enero de 2021. La única reunión conocida de los seis se produjo en octubre de 2019 y allí se hizo la foto con la que Jennifer Aniston inauguró su exitosa cuenta de Instagram.

¿Se podrá ver en España?

Todo bien, pero no se sabe aún qué pasa con los seguidores de Friends que no tienen HBO Max, un servicio que aún no está disponible en España. La idea es que llegue y será este mismo 2021, pero no está muy claro que vaya a ser en mayo. De hecho, según la cuenta oficial de la productora en Twitter, en junio estará disponible en América Latina y a finales de año en Europa.

Quizás adelante el desembarco de la cadena o puede que muevan el estreno a HBO. Habrá que estar atentos.