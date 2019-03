La genial broma de James Corden a David Beckham con una "estatua honorífica"

A David Beckham le dijeron que desde su equipo, Los Angeles Galaxy, querían rendirle homenaje. Para ello construirían una estatua del futbolista, pero nada resultó como parecía.

El marido de Victoria Beckham viajó hasta la ciudad de las estrellas para ver la estatua, pero no era lo que esperaba. Su cara de incredulidad cuando la destaparon lo decía todo.

"Cuando hablamos, era… Quiero decir, ¡mira mi barbilla! No se parece a mí, mira mis ojos. Lo único que está bien hecho es mi pelo. Mira mi trasero, ¡no es así!", se quejaba Beckham, que no entendía como un escultor de verdad podía haber creado algo así. Pero no, no había escultor y se trataba de una broma pesada.

"¿Cómo podríamos modificarlo en tan poco tiempo? Mis padres y mi mujer vienen de camino. Mira lo largos que son mis brazos…", se lamentaba, intentado buscar una solución rápida a tal despropósito.

James Corden lo veía y escuchaba todo entre bastidores, y cuando vio que había llegado la hora de dejar de hacer a Beckham sufrir, apareció para librar al futbolista de este mal trago.