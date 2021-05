"Te has caído dentro de la silla": el indescriptible vestido de Cristina Pedroche en 'Love Island'

Ya lo anunció en la presentación de Love Island. Cristina Pedroche tiene muchas sorpresas preparadas para sus apariciones en el programa y parece que todas están relacionadas con sus estilismos.

Así lo demostró en el primer programa, donde dio la bienvenida a los primeros isleños convertida en Cupido. Tampoco dejó a nadie indiferente semanas más tarde con un 'vestido-braga' que generó una buena cantidad de bromas en redes sociales.

Ahora ha vuelto a deslumbrar con un diseño de Yvan Andreu formado por un cuerpo de vestido blanco y naranja y un relieve con los mismos colores que ha desconcertado por completo a los seguidores de la presentadora.

"Yo de verdad, me quedo muda ante estos estilismos....", "Te has caído dentro de la silla", "¿Que coño llevas puesto?", "Como si te hubieran estampado un huevo, pero está gracioso, y te queda genial", "Tu guapísima como siempre pero esos vestidos no por favor", "El vestido solo me encanta pero la cosa esa que llevas no me gusta nada", "De verdad que con lo mona que vas tu siempre... Que pintas te ponen... este estaría perfecto para carnavales" o "Con lo mona q ibas sin la exageración de complemento", son algunos de los mensajes que pueden leerse en las dos publicaciones que ha hecho Cristina con este vestido.

Pero a pesar de que a algunos seguidores no les acabe de gustar el modelito, muchos otros han asegurado que está guapísima y que es un vestidazo.