El 'vestido-braga' de Cristina Pedroche que no ha gustado a sus fans

Cristina Pedroche lo ha dicho en muchas ocasiones: no quiere dejar indiferente a nadie. Y así lo ha demostrado siempre con sus atrevidos estilismos. Desde los icónicos diseños para las Campanadas de Antena 3 a looks más cotidianos que nos muestra en Zapeando o en sus redes sociales.

En la presentación de Love Island, el programa de citas que presenta, aseguró que tenía muchas sorpresas preparadas para sus apariciones. En el primer programa, apareció con un llamativo conjunto de dos piezas que simulaban unas alas de Cupido, y ahora ha vuelto a dar mucho que hablar con el diseño que ha lucido en el último programa.

Cristina ha escogido un vestido de la firma Guillermo Décimo en tonos coral y blanco. Con un top de volantes con un hombro descubierto, lo que llama realmente la atención de este estilismo es su falda, ya que parece que caiga a medio muslo mostrando en la parte superior una parte blanca que muchos seguidores han asemejado a unas bragas de raso.

Un estilismo que no ha gustado nada a sus seguidores, que así se lo han hecho saber en los comentarios de la publicación de forma muy educada y divertida.

"Parece que acabas de salir de mear y se te ha olvidado subirte la falda", "A ver Cris, este modelo no te favorece nada, a primera vista, parece que se te ha caído la falda....", "Pedroche me encantas siempre pero la verdad que el modelo este no me gusta mucho, tu si pero el vestido o lo que sea no", "Hija con lo guapa que eres y qué mal te visten cambia de diseñador", "Perdona Cris tu eres preciosa, pero ese vestido es un horror o por lo menos a mí no me gusta nada" o "Necesito saber el porqué de este atuendo de braga de abuela caída y sabana reliá, de verdad que sí, por favor! La trenza genial", son algunos de los mensajes que pueden leerse.