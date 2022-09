Cómo nació 'I'll be there for you', la canción de la cabecera de 'Friends'

Con tan solo escuchar las primeras notas sabemos de qué canción se trata. Da igual que hayas sido un fanático de las aventuras de Joey (Matt LeBlanc), Monica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Chandler (Matthew Perry), Phoebe (Lisa Kudrow) y Ross (David Schwimmer); o si tan solo has visto capítulos sueltos cuando los has pillado casualmente en televisión. Es escuchar los primeros acordes y ya saber que estás ante la cabecera de Friends.

I'll be there for you, el tema principal de la serie, se ha convertido en todo un himno que ha sido cómplice de la felicidad de millones de espectadores que han disfrutado con una de las sitcoms más exitosas de la historia, cuyo gran estreno se produjo el 22 de septiembre de 1994.

¿Cómo surgió la creación de 'I'll be there for you'?

Para situarnos donde empezó todo hay que trasladarnos a ese año 1994. Kevin S. Bright, productor ejecutivo de Friends, estaba buscando hacer algo distinto para el tema central de la serie. Para ello, escogió la canción It's the End of the World As We Know It (And I Feel Fine) de R.E.M. y la puso en la cabecera del piloto, para mostrar qué aire quería que tuviese el tema principal.

Este montaje se lo envió a Danny Wilde y Phil Solem, miembros de la banda The Rembrandts, de quien Bright era un gran admirador, para que adaptasen algo de ese estilo para la serie. "Kevin tenía en la cabeza que no quería que un escritor publicitario escribiera el tema de la canción para la serie", explicó Wilde en una entrevista para Buzzfeed, donde habló sobre el origen de esta canción y explicó que ya habían trabajado con Kevin en otras grabaciones.

Una vez aceptada la propuesta, The Rembrants se reunió en el estudio con los compositores Michael Skloff y Allee Willis y juntos estuvieron trabajando en la canción durante tres días.

La versión oculta de 'I'll be there for you'

En un primer momento, I'll be there for you duraba 45 segundos, la duración exacta de la cabecera. Charlie Quinn, el director del programa de radio Y107 en Nashville, puso en loop el fragmento hasta convertirlo en una canción de tres minutos.

Tal fue el éxito del tema en antena que los autores se pusieron manos a la obra para grabar la versión completa de la canción. Y aunque Danny Wilde y Phil Solem se veían capaces de terminar el tema, el equipo de la serie estaba tan involucrado que los dos artistas volvieron a encerrarse en el estudio para la versión extendida.

"Hicimos una versión con un segundo verso diferente y un puente completamente distinto", explicó Solem. "Intentamos hacerla más como el resto de las canciones de nuestro álbum y no les gustó porque de cierta manera se fue un poco al lado oscuro. Nunca salió a la luz, pero hay alguna copia secreta flotando por allí", confesó.

Los protagonistas de 'Friends' cambiaron el concepto de la cabecera

Una vez con la canción lista, había que grabar la cabecera para la serie. Kevin quería que apareciesen tanto los músicos como los seis protagonistas. Concretamente, la idea iniciar es que Rachel, Phoebe, Chandler, Monica, Ross y Joey asistían a un concierto de The Rembrants con un curioso objetivo. "Ellos iban a entrar a uno de nuestros conciertos y al parecer iban a llevar un pescado congelado y lo iban a usar, como para noquearnos", revelaron los músicos.

Cuando los miembros de The Rembrants se reunieron con el elenco de Friends en la habitación de hotel de Jennifer Aniston y hablaron sobre la idea, a ninguno de los actores le gustó la idea de golpearlos con un pescado congelado. En ese momento, todos se pusieron a plantear propuestas hasta que dieron con la definitiva.

En el vídeo oficial, los protagonistas tocan diferentes instrumentos, y The Rembrants confiesa que todos decidieron adaptar su ejecución a su manera, incluso Courteney Cox, que contó a un batería para aprender cómo golpear las baquetas.

"El batería fue contratado exclusivamente para grabar esa toma e intentaba darle alguna lecciones a Courteney, pero ella estaba como '¡Pfft! Puedo hacer esto'. Se enfadó con él", explicó Solem entre risas.

La historia de las palmas en la canción

Una de las cosas más características de I'll be there for you son sus palmadas. Phil Solem explicó a Buzzfeed que cuando terminaron el tema en el estudio, nadie habló de incluir unas palmadas. Sin embargo, cuando le pasaron la pieza final, ahí estaban.

"Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane —los tres productores ejecutivos de la serie— querían ser parte de la grabación, así que lo intentaron con la parte de los aplausos", confesó Wilde, añadiendo "¡Dios mío! Lo único que tenían que hacer era: (aplauso, aplauso, aplauso y aplauso). Y no salió bien hasta la toma 25!"

Es significativo que Wilde especificara que son cuatro las palmadas que se oyen en el tema, ya que siempre ha habido confusión entre si eran cuatro o cinco. De hecho, Courteney Cox, quién dio vida a la inolvidable Monica, durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel dio cinco palmas en lugar de cuatro. "Yo vi el show de Jimmy Kimmel hace un par de semanas y Courteney, cuando llegó a esa parte, y dio cinco palmas", explicó Wilde, asegurando que son cuatro.