La historia de Laura Winslow tras 'Cosas de casa'

Una de las series que más recordamos de los noventa es Cosas de casa. La sitcom estadounidense tuvo tanto éxito a nivel mundial que formó parte de la programación de la televisión —en España de la mano de Antena 3— durante nueve temporadas. Fue en 1998 cuando Steve Urkel y la familia Winslow abandonaron para siempre la pequeña pantalla.

Entre los actores del elenco principal de la serie, Kellie Shanygne Williams —Laura Winslow— se ganó el cariño del público por su complicada y divertida relación con Steve Urkel. Su amistad de amor/odio mantuvo en vilo a la audiencia y su popularidad fue tan grande que parecía el inicio de una carrera profesional cargada de éxitos.

Sin embargo, como suele ser habitual en algunos actores que encarnan a personajes tan carismáticos, la sombra de Laura Winslow acabó siendo demasiado prolongada y la joven no consiguió quitarse de encima al personaje de Cosas de casa.

Psicología e interpretación

El futuro se presentaba esperanzador cuando, al poco de finalizar el rodaje de Cosas de casa, entró a formar parte del reparto de la película El sueño de tu vida, pero no tuvo mucho éxito entre la crítica y el público. Después, entre los años 2000 y 2001, compaginó sus estudios de Psicología en la Universidad de UCLA con uno de los papeles protagonistas de la serie Joan.

La producción de ABC protagonizada Joan Cusack, en la que Kellie daba vida a Alice Adams, tampoco tuvo mucha repercusión y acabó siendo cancelada al finalizar la segunda temporada por sus escasos datos de audiencia.

Desde este momento, la actriz se fue desvinculando del mundo de la interpretación y solo apareció como parte del elenco de la comedia dramática In the mix e hizo alguna aparición puntual en series como Girlfriends o The Parkers. En 2009 cambió de género y se encargó de presentar el reality show Clean House.

Ese mismo año se casó con Hannibal Jackson, con quien ha tenido dos hijos, Hannah y John. En ese momento, la actriz se retiró completamente del mundo de la interpretación durante toda una década en la que se ha dedicado a su familia. No ha sido hasta las Navidades de 2020 cuando hemos podido volver a verla interpretando en la comedia Christmas in Carolina en la que compartía protagonismo con Darius MacCray, que en Cosas de casa daba vida a Eddie Winslow —hermano de Laura—.

EL REENCUENTRO

Antes de vivir ese reencuentro con Darius MacCray en la película navideña, Kellie Shanygne Williams volvió a ponerse en el mítico papel de Laura Winslow gracias a Entretainment Weekly. La popular publicación de Estados Unidos organizó un reencuentro entre el elenco de la serie para un especial en 2017.

En las imágenes se puede ver cómo han cambiado los actores dos décadas después del final de Cosas de casa. Una reunión única para homenajear a todos los que crecieron sintiéndose parte de la familia Winslow.

