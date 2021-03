La historia de Punky Brewster después de 'Punky Brewster'

Fue una de las estrellas infantiles más populares en la década de las noventa. Soleil Moon Frye, más conocida como Punky Brewster por su papel en la serie del mismo nombre, acumuló millones de fans en todo el mundo gracias a la ficción infantil en la que daba vida a una niña huérfana. Pero, ¿qué fue de la actriz tras la serie?

Los tres años y medio que Punky Brewster se mantuvo en antena sirvieron a Soleil Moon Frye para hacer numerosos amigos en Hollywood, también niños y adolescentes a los que la industria cinematográfica había acogido y que, en muchos caso, acabó olvidando.

Décadas después de aquel gran éxito en su carrera como actriz, Soleil ha confesado cómo fue su vida tras la serie en un documental titulado Kid 90 que ha emitido Hulu en Estados Unidos y que ha sido dirigido por la propia intérprete. En él ha abierto "la caja de Pandora" de su adolescencia, según sus propias palabras.

Fiestas y confesiones

Cuando Punky Brewster llegó a su final, Soleil Moon Frye se hizo con una cámara de vídeo y se dispuso a grabar todo lo acontecía en su vida. Conversaciones íntimas con sus amigos, también estrellas de Hollywood de la época —como Mark Wahlberg, Candance Cameron e incluso Leonardo DiCaprio—, jornadas interminables en parques de atracciones, fiestas… horas y horas de material audiovisual que ahora ha decidido poner en orden para contar su historia.

La actriz, que ahora tiene 44 años, se puso en contacto con muchos de los protagonistas de sus vídeos para analizar su paso por la industria y el resultado no ha dejado indiferente a nadie, incluso la propia Soleil se ha sorprendido al comprender algunas de las cosas que le pasaron y para las que entonces no encontró explicación. A lo largo de este documental podemos conocer un poco mejor la vida de esta estrella de Hollywood.

Cómo trató Hollywood a los jóvenes de los noventa

Soleil Moon Frye asegura que la industria cinematográfica le puso todo al alcance de la mano, incluida la posibilidad de mantener su primera relación sexual consentida con su ídolo, Charlie Sheen. "Es alguien por quien he estado como loca durante mucho tiempo, me intriga y me excita", afirma en el documental al tiempo que explica que ella tenía 18 años y él 29 cuando sucedió este encuentro íntimo.

Soleil Moon Frye y Charlie Sheen / CBS I Peacock

Revela cómo fue su experiencia al tomar setas alucinógenas en pleno desierto de Los Ángeles y se detiene especialmente en la cirugía de reducción de pecho a la que se tuvo que someterse cuando solo tenía 15 años por sufrir gigantomastia.

En el documental Kid 90, explica que con el tiempo comprendió que había sido hipersexualizada de niña por la industria y que llegó a culparse a sí misma por la violación que sufrió cuando tenía 17 años, motivo por el que nunca llegó a denunciar lo sucedido.

No fue la única en sufrir por su exposición en Hollywood. Uno de sus amigos, Jonathan Brandis, popular por su participación en La historia interminable, acabó suicidándose y Soleil se culpa porque cree que no estuvo a la altura y no supo darse cuenta del calvario que estaba sufriendo su amigo en ese momento. "Creo que no presté atención en lo que estaba pasando a mi alrededor", asegura.

Por ello, poner en orden todo este material y analizar algunas de las conversaciones que quedaron grabadas ha supuesto un "proceso realmente doloroso y, sin embargo, la experiencia más catártica y hermosa" de su vida, según confiesa. "Tuve múltiples experiencias que fueron realmente dolorosas que descubrí a través de las cintas y los diarios. Todavía le estoy dando sentido", ha contado a Variety.

Drogada con 'éxtasis líquido'

Entre otros aspectos, la actriz ha sido capaz de comprender que incluso llegó a ser drogada durante una fiesta por una sustancia que entonces no conocían: GHB. Escuchando con atención uno de los audios que se incluye en el documental Kid 90, descubre una conversación con una amiga que le pregunta qué le pasó después de acudir a una fiesta en la que no bebió nada, pero despertó en la puerta de su casa sin recuerdos sobre lo que había sucedido.

"Tenía un recuerdo de estar en el porche delantero y beber ginger ale, pero ¿qué había en él realmente? Y en ese momento, no sabíamos qué era el GHB". El denominado 'éxtasis líquido' es incoloro e inodoro produce euforia y alucinaciones. Los efectos secundarios incluyen somnolencia, mareos, náuseas vómitos e, incluso, desmayos.

La vuelta de Punky Brewster

El estreno de este documental coincide con la vuelta de Soleil Moon Frye a la televisión. La serie que la catapultó a la fama, cuenta ahora con una secuela en la que podemos volver a disfrutar de Punky Brewster.

Compuesta por 10 episodios, que ya están disponibles en Estados Unidos para los usuarios de la plataforma NBCUniversal Peacock, la nueva serie está ambientada tres décadas después de la ficción original. Soleil Moon Frye da vida a una madre soltera de tres hijos. La historia arranca cuando Punky conoce a Izzy, una joven en el sistema de acogida, que le recuerda a su yo del pasado.

