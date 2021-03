Demi Lovato confiesa que perdió la virginidad en una violación

Demi Lovato ha confesado en su documental Demi Lovato: Dancing with the Devil que perdió su virginidad en una violación cuando era adolescente y formaba parte del elenco de Disney Channel.

Demi Lovato durante el rodaje del videoclip 'I Love You' / Instagram @ddlovato

Demi Lovato ha hecho una dura confesión revelando que perdió la virginidad en una violación cuando era adolescente durante su etapa en Disney Channel.

Lo ha hecho en su documental Demi Lovato: Dancing with the Devil, que se estrenará en Youtube el próximo 23 de marzo. Los cuatro episodios que componen este trabajo se han presentado como film de apertura en el festival online de South By Southwest (SXSW), por lo que se han conocido nuevos detalles sobre los asaltos sexuales que ha sufrido Demi Lovato durante su vida.

La artista explica que la misma noche que sufrió la sobredosis por fentanilo en 2018 también sufrió una agresión sexual por parte de la misma persona que le suministró las drogas.

Este sujeto, del que la cantante no ha querido desvelar la identidad ni ha emprendido acciones legales en su contra, fue captado huyendo de la casa de Lovato. Al parecer, dejándola desnuda e inconsciente en el baño, por lo que también habría cometido un delito de omisión de socorro.

"Sé que lo que estoy a punto de decir también va a impactar a muchas personas. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación", ha confesado la artista tras hablar de la agresión sexual del día de su sobredosis.

Demi tampoco ha querido revelar la identidad de la persona que la violó cuando era adolescente, de la que explica que tenían un romance adolescente: "Estábamos enrollados, pero yo dije 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero la quiero perder (la virginidad) de esta forma'. Pero eso no importó, lo hizo igualmente".

La cantante explica que los hechos sucedieron entre el rodaje de Camp Rock y Camp Rock 2, las películas musicales de Disney Channel que lanzaron a Demi al estrellato.

Entre lágrimas, Demi confiesa que intentó ponerse en contacto con sus representantes para que al menos este individuo le pidiese perdón, pero nadie tomó medidas al respecto: "Después le volvieron a añadir al reparto de la segunda película como si no hubiera pasado nada".

