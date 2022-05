La historia de Rossy de Palma y el padre de sus hijos: "Tuve miedo"

Te interesa Descubre a Gabriel y Luna, los polifacéticos hijos de Rossy de Palma

Rossy de Palma es una de las actrices más importantes del cine español. Pero pese a su popularidad, poco se sabe de su vida privada. La intérprete de 57 años no suele hablar de su vida privada en ninguna entrevista ni acto público, aunque con Jesús Calleja ha hecho una excepción.

La actriz ha viajado hasta Ruanda para grabar un nuevo episodio de Planeta Calleja, donde han tenido momentos de confesiones como cuando le ha hablado del padre de sus hijos, Luna y Gabriel. La expareja se conoció en París y a pesar de que al principio todo iba como la seda, los problemas empezaron cuando Rossy se quedó embarazada.

"En el embarazo empezó la posesividad, el quería dominar", le ha empezado explicando a Calleja, asegurando que incluso bloqueaba su instinto maternal al no dejarle tomar decisiones sobre sus hijos.

Rossy ha continuado explicando el carácter impredecible del que fue su pareja. "¿Sabes de estas personas que petan y te montan un pollo por una chorrada en cualquier lugar y en cualquier momento?", asegurando que nunca sabía cuando ni por qué se iba a producir una discusión.

Ante este relato, Jesús le pregunta si esa etapa fue la más infeliz de su vida. "No porque cuando estás en la supervivencia no estás para pensar si eres feliz o eres infeliz, estás para salir de eso. Y mis hijos me daban mucha fuerza, yo quería estar bien para ellos".

Afortunadamente, Rossy de Palma consiguió salir de ese infierno tras sufrir un suceso violento por el que terminó en el hospital: "Se produce un suceso violento y tuve miedo porque me vi a mí misma desde arriba", ha explicado mencionado la ayuda de una mujer que estaba acostumbrada a atender a víctimas de la violencia de género: "Esta mujer me dijo 'usted lo que tiene que hacer es coger a sus hijos e irse a Madrid', y eso es lo que hice".

La canción de Rosalía en la que relata su infierno

Esta historia de maltrato está plasmada en una de las canciones de El Mal Querer, el segundo álbum de Rosalía. La catalana le pidió a Rossy de Palma que le explicase que había hecho por amor, y ella le mandó un audio en el que confiesa que "bajó al infierno", pero como subió con "dos ángeles" no se arrepiente de lo sucedido.

LETRA DE 'PRESO - CAPÍTULO 6: CLAUSURA)

Bueno, yo por amor, uff, bueno, hasta bajé al infierno

Eso sí, como subí con dos ángeles

(Duele, duele, duele, duele)

Pues, no me arrepiento de haber bajado

Pero bajar, bajé, ¡eh!

Bajar, bajé

(Duele, duele, duele, duele)

Te atrapa sin que te des cuenta

Te das cuenta cuando sales

Piensas, ¿cómo he llegado hasta aquí?