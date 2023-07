La impresionante transformación de Anne Igartiburu en Bad Bunny en 'Tu cara me suena'

Anne Igartiburu es Bad Bunny en 'Tu cara me suena'. | Antena 3

Anne Igartiburu se transformó en Bad Bunny en la segunda semifinal de Tu cara me suena para cantar su éxito Tití me preguntó.

La presentadora desapareció durante la gala porque la transformación fue de 10. El equipo de maquillaje y peluquería convirtió a la concursante en la doble perfecta del artista puertorriqueño durante su actuación en los 2022 VMAs.

"Creo que es uno de los cambios de sexo más espectaculares de la edición. Desde que has salido hasta aquí tenías toda la energía de Bad Bunny, que es muy pasota, y además eres alta... ¡No te he visto! Y los graves te juegan muy a favor", le dijo Chenoa tras verla actuar. "Sobre todo, enhorabuena, lo has bordado".

La actuación también convenció a Carlos Latre, que lamentó que la edición termine porque es "cuando Anne está a tope de power". "Hoy nos has enamorado", añadió Àngel Llàcer, que le entregó su corazón y recibió un pico de la presentadora.

Cuántos puntos recibió Anne Igartiburu

Chenoa cumplió su palabra y le dio un 9 a Anne Igartiburu. "Es que Anne está ahora piloto automático para arriba. Está que se sale, ha hecho una muy buena imitación y ha salido de su zona de confort", explicó la cantante.

La presentadora, que antes de actuar contó que Bad Bunny es el artista favorito de su hijo, se llevó en total 31 puntos del jurado —siete de Latre y Llàcer y ocho de Lolita—, que se tradujeron en 7 en la clasificación. El público le dio ocho puntos y sumó un total de 15 en la gala. Quedó como quinta de la noche.

Pese a su progresión, la presentadora se ha quedado fuera de la final de Tu cara me suena 10. En la última gala competirán Alfred García, Merche, Jadel, Miriam Rodríguez y Andrea Guasch.