La increíble transformación de Jordi Évole en Lori Meyers: así ha sido su actuación en 'Tu Cara Me Suena'

Como cada viernes, Tu cara me suena sorprende a los espectadores gracias a sus increíbles transformaciones musicales. Sin embargo, más allá de los concursantes, también hemos podido ver los cameos de algunos de los personajes más reconocidos de nuestra televisión, que no han dejado pasar la oportunidad de dejarnos algunas increíbles actuaciones, como ya hizo Sandra Golpe en la primera semifinal.

Ahora, el nuevo invitado del último programa también nos ha dejado boquiabiertos. Aunque nunca se imaginó triunfando sobre los escenarios, lo cierto es que a Jordi Évole no se le da nada mal eso de cantar. El periodista acaba de mostrar una nueva faceta musical, hasta ahora desconocida, en su actuación de Lori Meyers, con la que ha encandilado absolutamente en la segunda semifinal de Tu cara me suena.

Jordi Évole saca su lado más rockero para convertirse en Lori Meyers

El presentador ha sido el invitado estrella del programa de imitaciones musicales de Antena 3 y, para sorprender al público y al jurado, se ha puesto en la piel de Noni, el inconfundible vocalista de Lori Meyers. Ni un solo detalle ha faltado en su actuación, ni siquiera la afición del músico granadino de llevar la guitarra como si no la hubiera tocado jamás.

Jordi Évole, que siempre ha dado una imagen de tipo serio con sentido del humor, se ha dejado llevar por el poder del talent show de imitaciones y ha acabado dándolo todo durante su actuación de Emborracharme, una de las más míticas canciones del grupo de rock de Loja.

El propio Évole le reveló a Manel Fuentes que jamás pensó que podría verse en una de estas, a pesar de que era "un sueño que tenía desde pequeñito": "Era el típico niño que la familia subía a una silla a cantar en las bodas y comuniones. En aquel momento ya había programas de televisión en los que podían cantar niños, pero mi padre se negó en rotundo a que fuera a la tele. Luego entré en la tele por otro camino, pero el camino por el que hubiese querido entrar es este. Me da la vida", confesaba el periodista de La Sexta, que presenta ahora la nueva temporada de Lo de Évole.

La lección de Pau Donés que le llevó a decir que sí a 'Tu cara me suena'

A pesar de que nunca se había planteado participar como invitado en el programa de imitaciones musicales, Jordi Évole confesó hace unos días en su entrevista en El Hormiguero que Pau Donés tuvo mucho que ver en esta decisión: "A mí la entrevista de Pau Donés me hizo ver que la vida hay que vivirla cada minuto", comentó.

El propio Évole ha asegurado que, antes de todo esto, era "un agonías": "Sufría por cosas que no tenía que sufrir. Decía que no a cosas como esta. Me decían Tu cara me suena y yo decía ‘no, no, yo tengo una imagen, soy el periodista’. Vete a tomar por el …”, reflexionaba el periodista, que reiteraba la necesidad de quitarle importancia a estos pensamientos. "Cuando te quitas estos complejos, disfrutas", confesaba.

Los niños Jesús, la banda de Jordi Évole

El presentador catalán, además, presentó durante el programa a los miembros de su banda: nada más y nada menos que Los niños Jesús, con los que actuará por primera vez ante el público convertidos en los chicos de Lori Meyers. "No teníamos nombre y un día Jesús (el batería) dijo 'nos vamos a llamar Los niños Jesús'", explicó Évole en El Hormiguero hace unos días sobre el original nombre del grupo.