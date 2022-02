Jordi Évole revela la gran lección de Pau Donés que le llevó a decir que sí a 'Tu cara me suena'

Jordi Évole ha sido el último invitado de la semana en El Hormiguero de Antena 3, donde ha presentado la nueva temporada de su programa Lo de Évole, que se estrenará este domingo 20 de febrero en La Sexta.

Y es que la promo de la última edición de su programa ha llamado muchísimo la atención de los espectadores, pues no es el propio Jordi quien la protagoniza, sino Paco, el doble viral del presentador: "Hay gente que se conoce por Tinder y nosotros por TikTok, que es más moderno", explicaba el periodista, que acudió al espacio acompañado por su doble.

"Me llegó un video a través de un amigo donde aparecía un hombre que llegaba a su empresa y gritaba: ¡Estoy aquí con Jordi Évole! Como se parecía un montón, hice un llamamiento en Twitter para encontrarlo. No sabíamos en qué lugar de España podía vivir", relató el presentador.

"Vive en Viladecans, a cinco minutos de mi casa, lo que me ha llevado a sospechar de mi padre...", bromeó el catalán, que insistió en que "en vez de habernos hecho un test de antígenos, deberían hacernos uno de ADN".

Jordi Évole se convierte en Lori Meyers en 'Tu cara me suena'

Sin embargo, si algo ha destacado de su paso por el programa de Pablo Motos ha sido ver la nueva faceta musical de Jordi Évole. Y es que, en exclusiva, el espacio de Antena 3 ha lanzado las primeras imágenes del periodista poniéndose en la piel de los chicos de Lori Meyers durante su participación en Tu cara me suena: "Las entrevistas han pasado a un trabajo secundario, estoy por ir al Benidorm Fest", reconoció bromeando Jordi.

Así, hemos podido ver al presentador caracterizado como Noni, el inconfundible vocalista de Lori Meyers, al que incluso le ha copiado esa afición por llevar la guitarra como si no la hubiera tocado nunca jamás.

La lección de Pau Donés que le llevó a decir que sí a 'Tu cara me suena'

A pesar de que nunca se había planteado participar como invitado en el programa de imitaciones musicales, ha confesado en El Hormiguero que Pau Donés ha tenido mucho que ver en esta decisión: "A mí la entrevista de Pau Donés me hizo ver que la vida hay que vivirla cada minuto", comentó.

El propio Évole ha asegurado que, antes de todo esto, era "un agonías": "Sufría por cosas que no tenía que sufrir. Decía que no a cosas como esta. Me decían Tu cara me suena y yo decía ‘no, no, yo tengo una imagen, soy el periodista’. Vete a tomar por el …”, reflexionaba el periodista, que ha asegurado que, "cuando te quitas estos complejos, disfrutas".

El presentador catalán, además, ha presentado a los miembros de su banda: nada más y nada menos que Los niños Jesús, con los que actuará por primera vez ante el público convertidos en los chicos de Lori Meyers. "No teníamos nombre y un día Jesús (el batería) dijo 'nos vamos a llamar Los niños Jesús'", explicaba Évole sobre el original nombre del grupo.