La espectacular transformación de Sandra Golpe en Amy Winehouse: así ha sido su actuación en 'Tu Cara Me Suena'

Sandra Golpe nos ha dejado una increíble actuación en Tu cara me suena , donde se ha convertido en Amy Winehouse , luciendo absolutamente irreconocible. ¿Estaremos ante una nueva concursante de Tu cara me suena 10 ?

Cada viernes, los concursantes de Tu cara me suena sorprenden al público con sus espectaculares actuaciones. Más de una vez, hemos visto a alguno de ellos absolutamente irreconocibles al caracterizarse como uno de los personajes a imitar de la noche.

Sin embargo, más allá de los concursantes del programa, los que más nos suelen sorprender son los invitados de cada programa, a los que no estamos acostumbrados a ver fuera de su zona de confort. La última en hacerlo ha sido la presentadora Sandra Golpe, que nos ha dejado boquiabiertos con una aparición en Tu cara me suena en la que la hemos visto muy alejada de la imagen habitual que tenemos de ella.

Sandra Golpe, irreconocible como Amy Winehouse

La periodista ha sido la invitada de gala en la duodécima gala de la 9ª edición de Tu cara me suena, donde se ha convertido en la inimitable Amy Winehouse. Sin embargo, a pesar de la dificultad que supone tratar de ponerse en la piel de la diva del soul, Sandra Golpe ha dejado una auténtica actuación para el recuerdo, convirtiéndose en la cantante británica y luciendo absolutamente irreconocible con una melena negra, todo el cuerpo tatuado y una nariz postiza.

Sandra Golpe imita a Amy Winehouse en Tu cara me suena // Antena 3

Haciendo gala de su buen nivel de inglés, la presentadora de los informativos de Antena 3 ha dejado una gran actuación de Tears dry on their own, una de las canciones menos mainstream de la artista. Ataviada en un vestido y con el eyeliner que la caracteriza, no hemos visto ni rastro de Golpe: solo veíamos a una gran Amy Winehouse sobre el escenario.

Sandra Golpe, ¿en Tu cara me suena 10?

La cantante ha levantado el gran aplauso del público y la ovación del jurado. Tal ha sido el revuelo que ha causado esta sorprendente transformación que son muchos los que, tras esta actuación, han pedido que Sandra Golpe vuelva al programa. Pero no solo como invitada, no...

De hecho, el propio Manel Fuentes, presentador de Tu cara me suena, lanzaba un llamamiento al equipo de casting del programa para la 10ª edición: "Sandra Golpe, si las noticias lo permiten, tiene que estar en Tu cara me suena 10", decía, respaldada por el jurado.

¡Vuelve a ver la actuación de Sandra Golpe en Tu cara me suena como Amy Winehouse!