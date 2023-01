Isabelle Junot y Álvaro Falcó anuncian que esperan su primer hijo

Empezamos un nuevo año con la confirmación de una familia que crece. Isabelle Junot, la semifinalista de la última edición de Masterchef Celebrity, ha anunciado que ella y su marido, Álvaro Falcó, están esperando su primer bebé juntos.

A través de un post de Instagram, la celebrity ha confirmado que está embarazada colgando varias imágenes en las que se ve que ya empieza a tener tripa: "Y pensaba que este año no podía ser más mágico!!! Happy new year from me and my micro bellyyy".

La publicación no ha tardado de llenarse de comentarios de seguidores y amigos como Miki Nadal, Tamara Falcó, María Escoté, Lorena Castell o Eduardo Rosa, que han querido desearle que estos meses vayan muy bien y tengan mucha suerte con el embarazo.

Así es Isabelle Junot

Isabelle nació en Nueva York en 1991 y estudió en el prestigioso internado suizo de Le Rosey, igual que su marido, y en el Liceo Francés de Madrid. Además, ha vivido en Marbella, Londres, París y Copenhague.

La verdadera vocación de la marquesa de Cubas es ser actriz y para ello lleva años preparándose. Ha estudiado arte dramático en los mejores centros del mundo, como en el neoyorquino The Acting Studio y en la escuela Central de Cine de Madrid.

Isabelle también ha estudiado nutrición y hace unos meses fundó Isa Healthy Life, una consultora de alimentación y estilo de vida saludable.

Ahora, solo queda desear un feliz embarazo a Isabelle Junot y a Álvaro Falcó y que tengan mucha suerte durante los próximos meses.