Jada Pinkett habla por primera vez del bofetón de Will Smith a Chris Rock y revela cómo está su familia

Ha pasado casi un mes desde que se celebró la última edición de los Oscar y todavía sigue acaparando titulares. Si bien hemos sabido recientemente que Liza Minelli se vio "obligada" a subir al escenario en silla de ruedas en contra de su voluntad, ahora tenemos nueva información sobre lo más sonado de la noche: el bofetón de Will Smith a Chris Rock.

Jada Pinkett, la gran protagonista a la sombra de este altercado, manifestó en redes sociales que se encontraba en un "tiempo de curación" tras lo sucedido, aunque luego se ha sabido que la actriz se molestó con su marido por reaccionar violentamente, asegurando que no tiene que defenderla nadie.

Ahora, por primera vez, la intérprete se ha pronunciado en público sobre lo sucedido. Ha sido en su programa de entrevistas Red Table Talk, que puede verse a través de Facebook Watch.

Antes de presentar a la invitada del programa, la artista Janelle Monáe, Jada emitió un texto hablando de todo lo sucedido. "Considerando todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, la familia Smith se encuentra en centrada en una profunda curación", empezaba el mensaje.

"Algunos de los descubrimientos que hemos hecho en torno a nuestra curación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento. Hasta entonces... seguiremos ofreciendo en la mesa testimonios poderosos, inspiradores y curativos como el de nuestra impresionante primera invitada. Gracias por acompañarnos, Jada", concluía.

De esta manera, Jada ha querido manifestar que por el momento no se encuentra preparada para hablar de lo ocurrido hasta que no haya completado su proceso de curación, y que cuando esto suceda no dudará en compartirlo con su audiencia, tal como ha hecho en innumerables ocasiones.