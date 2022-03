Jada Pinkett se pronuncia tras lo ocurrido en los Oscar con Will Smith y Chris Rock

La 94ª ceremonia de los Oscar estuvo marcada, lamentablemente, por el altercado que protagonizaron Will Smith y Chris Rock sobre el escenario. El cómico salió a entregar la estatuilla a Mejor película documental, no sin antes hacer algunas bromas relacionadas con los invitados a la gala.

Tras realizar un comentario machista respecto a Penélope Cruz —que también está dando mucho que hablar— el momento álgido de su intervención fue cuando se dirigió a Jada Pinkett. "Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O'Neil 2", le dijo haciendo referencia a su cabeza rapada.

En ese momento, Jada cerró los ojos con un claro gesto de desagrado y fue cuando Will Smith, que en un primer momento incluso había esbozado una sonrisa ante el comentario, se levantó y le dio un bofetón en pleno directo. Tras el desconcierto sobre si formaba parte del guion o no, el actor volvió a su asiento mientras continuaba increpando a Rock: "Saca el nombre de mi mujer de tu puta boca".

A partir de aquí se abrió un enorme debate en redes sociales relacionado con la violencia, los límites del humor y la masculinidad tóxica. Mientras algunos ven la reacción de Smith como un impulso de defender a una ser querido, otros ven en este compartiendo la mencionada masculinidad tóxica.

Por su parte, Jada permaneció en su asiento contemplando el espectáculo sin pronunciarse al respecto ni durante el directo ni después de la gala. Hasta ahora. La actriz de 50 años ha publicado una imagen con un escueto mensaje en su perfil de Instagram: "Esta es una temporada para sanar y estoy aquí para ello".

La imagen no está acompañada de ninguna descripción adicional y además Jada ha limitado las personas que pueden comentar la publicación, probablemente abrumada por las miles de opiniones que han surgido al respecto.

Jada Pinkett, orgullosa de su alopecia

El pasado mes de diciembre, Jada Pinkett anunció que padece alopecia, para evitar rumores de otro tipo como el que circuló sobre una cirugía cerebral. Justo un mes antes de la celebración de los Oscar, la actriz compartió un vídeo en TikTok bajo el título "Siéntete orgullosa de tu corona" contando en un minuto el viaje que ha experimentado con su pelo desde que llegó a Hollywood. El vídeo ya alcanza los ocho millones de reproducciones.

"Ser una mujer negra y lidiar con el cabello en Hollywood, en la era en la que llegué, tener el cabello lo más europeo posible siempre fue la cosa. Eso fue realmente un reto, ¿sabes? Me gustaba tener el pelo suelto y rizado. Pero nadie quería eso, así que siempre tenía que peinarme de formas que no me parecían naturales por tratar de seguir el juego", explica la intérprete, que tuvo que aprender a tener el coraje de decir: 'No, no voy a hacer eso'.

Después de lidiar con esta situación, la actriz se siente ahora empoderada y asegura que se siente en libertad: "Me importa un carajo lo que la gente piense de esta cabeza calva mía. Porque ¿adivinen qué? Me encanta”.