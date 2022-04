¿Qué está ocurriendo entre Jada Pinkett y Will Smith? La actriz da la espalda a su marido

Dos semanas después de la ceremonia de los Oscar, la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar todavía está dando que hablar. Tras el debate que se produjo en redes sociales, donde opinaron miles de personas, se sumaron las declaraciones de numerosos famosos que se posicionaban a favor o en contra de la reacción del ganador del Oscar a Mejor actor por El método Williams.

Una de las declaraciones más esperadas fue la de Jada Pinkett, el objetivo de la broma de Chris Rock. En un primer momento, la actriz publicó una escueta frase en su perfil de Instagram: "Es tiempo de curación". Días más tarde, parece que esta curación se ha traducido en un desacuerdo con su marido.

Jada ha hecho unas sorprendentes declaraciones a American Weekly, donde ha asegurado que Will Smith "lo exageró todo". "Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera", ha declarado muy contundente.

Jada Pinkett // Gtres

Will Smith, ingresado en una clínica de rehabilitación

Tras el gran revuelo generado a raíz de lo ocurrido en la ceremonia de los Oscar, Will Smith ha ingresado en un lujoso centro de rehabilitación frecuentado por otras celebridades. "El impacto de la agresión ha afectado mucho a Will, por lo que recibirá ayuda para lidiar con el estrés", informó el diario británico The Sun, quién hizo pública la noticia.

"Esta es, sin duda, la batalla de su carrera. Será un retiro de alto nivel frecuentado por ricos y famosos, donde esperan encontrar la fuerza que necesitan para seguir adelante", añadió el tabloide.

Su ingreso en rehabilitación se realizó justo después de que el actor renunciase a su membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que abrió un expediente disciplinario tras lo sucedido para valorar que consecuencias tendría esta agresión para el actor.

El actor Will Smith recoge el Oscar por 'El método Williams' // Getty Images

El vídeo de jada Pinkett grabando a Will Smith que pone de manifiesto su carácter

La redes sociales han recuperado un vídeo que grabó Jada Pinkett en 2019 para su programa Red Table Talk, en el que presenta por primera vez a la terapeuta de la pareja, Esther Perel. En las imágenes, Jada le pregunta a su marido si cree que Perel había sido fundamental para que ellos redefinieran su relación.

Pero lejos de mostrarse cooperativo con el proyecto de su mujer, Will le respondió de muy malas maneras: "Diría que no me grabes sin preguntarme primero. No puedes utilizarme como reclamo para las redes sociales. Es mi imagen y mi presencia en ellas la decido yo. No grabes".

En ese momento, Jada le quitó importancia a la reacción de su marido, dirigiéndose a cámara con un "no le hagáis caso". Sin embargo, este vídeo ha cobrado un nuevo sentido que pone de manifiesto el carácter impredecible del actor.