Jennifer Lawrence presume de embarazo por primera vez en la premiere de 'Don't Look Up'

Jennifer Lawrence está en la recta final de su embarazo y está encantadísima con su labor de futura madre. La actriz ha reaparecido ahora en la premiere de Don't Look Up , su nueva película en Netflix, y ha lucido su barriga de embarazada gracias a un espectacular vestido dorado con el que ha arrasado en la alfombra roja.

Desde que Jennifer Lawrence decidió apartarse de la gran pantalla para dar prioridad a su familia, pocas noticias teníamos realmente de la actriz. Sin embargo, la intérprete acaba de reaparecer ante los medios para presentar su nueva película, Don't Look Up, y lo ha hecho de la mejor de las maneras... ¡presumiendo de embarazo!

Jennifer Lawrence, embarazada de su primer hijo // GTRES

Fue en septiembre de este mismo año cuando el representante de la actriz confirmó que Lawrence estaba embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con su marido Cooke Maroney. Los rumores habían empezado a nacer después de que unas fotos de la protagonista de Los Juegos del Hambre con un estado de embarazo bastante avanzado fueran publicadas por el Daily Mail.

Ahora, la actriz, de 31 años, realiza su primera aparición pública tras confirmar su embarazo, luciendo un espectacular vestido dorado de Dior, con mangas de capa semitransparente, complementadas junto a un conjunto de joyas de Tiffany. Y es que ni un embarazo puede frenar la exitosa carrera de Jennifer en Hollywood y así lo ha demostrado la ganadora del Oscar.

Jennifer Lawrence presume de embarazo // GTRES

Lawrence habló por primera vez de su embarazo en una entrevista con Vanity Fair, en la que hablaba abiertamente sobre los traumas que la han marcado. En ella, la actriz reiteraba que, aunque se sentía muy "agradecida y emocionada" de convertirse en madre, adelantó que intentará proteger al máximo la privacidad de su bebé.

"Si estuviera en una cena y alguien me dijera: 'Dios mío, estás esperando un bebé', no diría: 'Dios, no puedo hablar de eso. ¡Aléjate de mí, psicópata! Pero cada instinto de mi cuerpo quiere proteger su privacidad por el resto de sus vidas, tanto como pueda ", explicó.

Quién es Cooke Maroney, el marido de Jennifer Lawrence

La actriz, de 31 años, se convertirá en madre junto a su marido Cooke Maroney, un empresario de 37 años licenciado en historia del arte y que trabaja como director de una galería de arte.

Comenzaron su relación en 2018 y un año después de comprometieron, una decisión que Lawrence no tuvo que meditar. "Es la mejor persona que he conocido en toda mi vida. Fue una decisión muy fácil", dijo cuando le preguntaron en Entertainmet Tonight sobre el enlace.