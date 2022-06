Jennifer López declara su amor a Ben Affleck con una manicura de lo más original

Hace tan solo unas semanas veíamos como Kim Kardashian se hacía la manicura con las iniciales de su pareja , Pete Davidson.

Ahora ha llegado el turno de Jennifer López. Desde que Ben Affleck le puso un anillo de compromiso en el dedo, la artista no ha dejado de compartir su amor por su pareja públicamente.

Jenifer López le ha homenajeado con un detalle muy tierno que además, es la combinación perfecta a su anillo.

La Diva de Bronx ha hecho una visita a su esteticien de confianza y ha apostado por un diseño único que además, tiene todas las papeletas para convertirse en una tendencia veraniega: color nude con detalles dorados.

Las pegatinas color oro son la letra “B” de Ben y la “J” de Jennifer a las cuales separan dos flechas que simulan a las de Cupido, además de un corazón en otra uña.

Tom Bachik no solo ha sido el creador de esta manicura, sino que también es la mano maestra de todos los diseños que luce la intérprete de On The Floor.

En sus redes sociales se describe como el celebrity 'MAN'icurist y nos desvela en su cuenta de Instagram el color que ha elegido, el tono "Nude" de The GelBottle.

A pesar de llevar algunos tonos dorados, es una manicura bastante sencilla, como las que estamos acostumbrados a ver de la actriz, cantante y empresaria estadounidense.

Después de esta segunda oportunidad que Jennifer Lopez y Ben Affleck se han dado, la pareja de artistas no para de demostrar su amor por todo el mundo.

Él ya lo hizo hace unos meses a través de un regalo anticipado de San Valentín, un vídeo personalizado de la canción On my way, de su nueva película.