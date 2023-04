John Stamos hizo que echasen a las gemelas Olsen de 'Padres Forzosos': "No podía lidiar con eso"

Ashley y Mary-Kate Olsen estuvieron a punto de perder el papel de su vida —la pequeña Michelle Tanner de la serie Padres Forzosos— por una petición desesperada de su compañero John Stamos.

El actor, que interpretó al tío Jesse en la famosa serie de los 90, lo ha contado en el podcast Good Guys (de Insider) y ha revelado que en realidad consiguió que despidiesen a las dos hermanas cuando tenían 11 meses, pero luego rectificó y pidió que volviesen a la serie.

Stamos tenía 24 años cuando entró a formar parte de la serie y confiesa que el llanto persistente de las hermanas en el set de rodaje le llegó a volver loco. Un día dijo basta.

Fue un día que estaba rodando una escena con Dave Coulier (Joey) en la que le cambiaban el pañal a Michelle. “Estamos grabando la escena. Joey y yo cambiábamos al bebé y Danny [Bob Saget] se fue y dijo: 'Cuida a los niños'. 'Sí, lo tenemos. Lo conseguiremos”, contó el actor sobre la escena.

Los dos actores bajaron a la cocina y metieron al bebé en la pila. "Gritaba sin parar. Querían estar en cualquier otro lugar menos allí, y yo también", recordó el intérprete de ahora 60 años.

"Tenían 11 meses. No podía lidiar con eso. Y dije: 'Esto no va a funcionar'. Lo grité 10 veces y ije: ‘Deshazte de ellas, no puedo trabajar así’. Y así se deshicieron de las hermanas. Trajeron a dos niños pelirrojos... Estoy seguro de que sus padres los amaban y pensaban que eran atractivos... No tenía nada que ver con que fueran pelirrojos, pero no eran atractivos", contó el actor.

El despido de las hermanas Olsen duró solo unos días porque, según el actor, el llanto de sus sustitutos resultó ser peor. "¡Traigan de vuelta a las Olsen! Estos niños son terribles", rectificó.

Ashley y Mary-Kate Olsen volvieron a la serie y estuvieron ocho temporadas interpretando al personaje que les hizo famosas.