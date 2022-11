José Sacristán: más de 60 años como actor, su actual pareja y su emocionante discurso de los Goya

A sus 85 años, José Sacristán parece que no tiene ninguna intención de bajarse de las tablas, ni de dejar de actuar frente a la cámara. El de Chinchón estrena 13 exorcismos, una película que parte del último exorcismo documentado en España, practicado en 2014 a una joven de 17 años en Burgos.

Un nuevo proyecto que llega tan sólo unos meses después de que su trayectoria fuese reconocida con el Goya de Honor en la última ceremonia de la Academia del cine, celebrada en el Palau de les Arts en Valencia.

Su emocionante discurso convertido en una escena teatral

José Sacristán recibió el Goya de Honor en reconocimiento a sus más de 60 años de trayectoria profesional en el mundo de la interpretación. El artista convirtió su discurso de agradecimiento en una emotiva escena teatral en la que los protagonistas eran sus seres más queridos: sus padres, su abuela, su tío Francis, a su tía Socorro, a su hermana y sus hijos.

Tras recordar a su pueblo y a su gente, Sacristán se dirigió a su padre Venancio para decirle que los años no se estaban dando mal. "A la Nati [su madre] le diría que John Steinbeck se inspiró en ti para escribir Las uvas de la ira", y continuó mencionando a su hermana: "Le preguntaría, Teresa, ¿cómo hiciste para tanta ternura en tus apenas 46 años?"

"Agradezco a mis hijos que me dejaran repetir las tomas que, como padre, no pude o no supe ir a la marca, aunque creo humildemente que el papel siempre me lo he sabido. Y a Amparo, que esté, que estemos, porque sin ella, sin su amor y su cuidado no me quedaría otra que echar el hato", ha concluido, finalizando con su círculo más cercano y presente.

José Sacristán y su mujer Amparo Pascual // Gtresonline

Más de 60 años como actor

José Sacristán supo que quería dedicarse a la interpretación cuando estaba cumpliendo el servicio militar en Melilla. Fue entonces cuando dejó su trabajo en el taller mecánico de su padre, donde ejercía mecánico tornero, para volcarse en su vocación.

Sus inicios fueron en el teatro, concretamente en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, donde actuó como aficionado hasta 1960, que debutó profesionalmente con Los ojos que vieron a la muerte. Desde 1965, José compagina el teatro con el cine.

La figura de José Sacristán ganó una gran notoriedad durante la Transición española, con películas como Un hombre llamado Flor de Otoño o Asignatura pendiente donde profundizó en otros registro más allá de la comedia de las películas de sus inicios.

Además del Goya de Honor, Sacristán obtuvo otro premio de la Academia por El muerto y ser feliz (2012). También tiene dos Conchas de plata del Festival de San Sebastián, tres premios Sant Jordi de cine, tres premios Feroz y dos Cóndor de plata, entre muchos otros reconocimientos.

Tres matrimonios y tres hijos

José Sacristán se casó con el amor de su adolescencia, Isabel Medel, con quien tuvo dos hijos: José Antonio, que vino al mundo en 1961, e Isabel, que nació un año más tarde. Tras el divorcio de la pareja, uno de los romances más sonados fue con la periodista Mila Ximénez, a finales de los años 80, cuando ella ya había roto con el tenista Manolo Santana, aunque parece ser que lo suyo no se extendió mucho en el tiempo.

Más tarde el actor rehízo su vida junto a la francesa Liliane Meric, con quien rodó en 1975, la película Lo verde empieza en los Pirineos. Con ella también se casó y tuvo a su tercera y última hija, Arnelle, que nació en 1978.

El intérprete actualmente está unido a Amparo Pascual, con quien tiene pensado vivir su jubilación tras una exitosa carrera. La pareja comenzó su relación en el año 1995, aunque no sellaron su matrimonio hasta 2008, cuando se casaron en la ciudad argentina de Buenos Aires, lejos de la prensa española.