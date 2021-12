Juan del Val habla con Nuria Roca sobre la infidelidad y la pareja abierta: "La liaste tú"

Nuria Roca ha entrevistado a Juan del Val en su programa La Roca. El escritor de la mejor novela del año por Delparaíso, es colaborador del programa y también su marido.

Por ello, no ha querido terminar la charla si abordar algunos temas relacionados con las relaciones: "No puedo terminar la entrevista sin preguntarte por la pareja abierta y la infidelidad".

"La liaste tú", le ha interrumpido el escritor, "Pablo Motos te preguntó en El Hormiguero si éramos una pareja abierta y dijiste sí". "Dije sí y lo maticé. Y a nadie le interesó mi matiz", ha añadido la presentadora.

A continuación, Juan del Val ha dado una sincera opinión sobre este tema: "A mí la infidelidad siempre me ha parecido una cosa absolutamente normal. Lo que me da muchísima pereza es la fidelidad como concepto. La fidelidad es una opción como otra cualquiera, pero que las parejas se basen en ese pilar que no sé muy bien lo que es...."

"La gente va a pensar que le eres infiel a tu pareja", le ha interrumpido Nuria. "A mí me da igual lo que piense la gente. La fidelidad me da exactamente igual. Yo no invito a la gente a que haga nada, yo quiero que la gente sea libre", ha asegurado su marido.

Unas declaraciones que Roca tilda de "provocadoras", aunque Juan cree que se trata más de crear un discurso sincero: "No creo que sea provocador. Pero si dices cosas en televisión, que sean cosas comprometidas, sean convenientes o no sean convenientes. La gente que sale en televisión diciendo cosas obvias me aburren, quiero que me sorprendan".