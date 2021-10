Nuria Roca, en la intimidad: cómo conoció a Juan del Val, sus tres hijos y cuando quiso ser arquitecta

Tras sustituir a Pablo Motos durante unos días al frente de El Hormiguero, Nuria Roca se embarca ahora en nuevos proyectos profesionales que la llevan a un antiguo hogar donde ya presentó El millonario hace 11 años.

La Sexta vuelve a acoger a la presentadora de televisión, que se pondrá este domingo al frente de La Roca (15:30h), un espacio llamado a cubrir el hueco de Liarla Pardo, el programa presentado por Cristina Pardo.

En este nuevo reto en la pequeña pantalla, Roca volverá a compartir escenario con su compañero de vida, Juan del Val, que también será colaborador del nuevo formato que presenta su esposa: "Este es un programa para relajarnos, entretenernos, pasarlo bien, pero al mismo tiempo estar pendientes de la actualidad y la política. Cualquier cosa que ocurra os la vamos a contar en directo", aseguraba la presentadora en una entrevista para El Confidencial.

Sin embargo, detrás de su cara más profesional, se oculta un lado muy personal: su relación 'abierta' con Juan del Val, sus tres hijos en común, su otra vocación y una operación estética que le cambió la vida.

Su relación con Juan del Val: cómo se conocieron

Nuria Roca y Juan del Val son ya inseparables. La pareja de periodistas llevan juntos más de 22 años, después de conocerse gracias a Waku Waku, el programa que presentó Nuria Roca entre 1998 y 2001.

"La vi en Waku Waku y llamé corriendo al director de Man [la revista en la que trabajaba] para decirle que había que entrevistarla", contó recientemente Juan del Val, que en ese momento tenía 28 años.

Aunque en aquel momento aún no sabía ni el nombre de la presentadora, de 26 años, su jefe investigó y le pareció buena idea. "Al día siguiente me llamó y me dijo que había que entrevistarla y a partir de ahí empezó una persecución para entrevistar a la tal Nuria Roca que nunca me quería dar la entrevista, así que un día me presenté en Televisión Española para buscarla", explicaba.

Ese día, Nuria Roca estaba grabando el especial de Nochevieja de 1998. "Allí la vi por primera vez en el escenario presentando una gala en la Nochevieja junto a Ramón García, Celia Cruz, Norma Duval y Andoni Ferreño. Ella era un ser de luz con un vestido plateado", dijo en El Hormiguero. "Pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida".

Nuria Roca presentando 'Waku Waku' // TVE

Una primera cita en el coche

El día en que se conocieron, Juan del Val se presentó a Nuria Roca y le propuso hacer la entrevista allí mismo. "No porque tengo que ir a Valencia, me dijo. Está ahí el taxi esperando", contó Del Val a Pablo Motos. "Entonces yo le eché arrojo y le dije que hablase con el taxista para decirle que ya tenía a alguien que la llevase. Fuimos juntos en el coche y perdió dos aviones. Terminó cogiendo el último", añadió sobre su propuesta.

"A partir de ahí empecé a entrevistarla en el aeropuerto y hasta ahora", añadió Juan del Val, que consiguió una segunda cita con la excusa de enseñarle la entrevista. Lo mejor es que se le olvidó llevarla.

Dos años más tarde, el 6 de octubre de 2000, ambos pasaron por el altar en El Puig, en Valencia. Una elegante ceremonia que los llevó a protagonizar algunos reportajes en todas las revistas del corazón. 20 años después de su boda, Nuria Roca compartió esta imagen con todos sus seguidores de Instagram para celebrar las dos décadas juntos y brindar por otras dos décadas más.

El vestido de novia, de cuello barco y manga francesa, se vio en las revistas y también en El Hormiguero, donde en una de sus múltiples vistitas mostraron las imágenes de la boda.

Nuria Roca y Juan del Val el día de su boda. // Antena 3

La verdad sobre su relación abierta

Mucho se habló y poco se habla de la relación abierta que mantienen Nuria Roca y Juan del Val. En 2017 se pusieron en el punto de mira cuando se definieron como una pareja abierta.

"No creo que haya nada malo en desear a otras personas. Nos han enseñado que si se quiere a alguien no puede apetecerte estar en la cama con nadie más. Me parece muy bien a quien le suceda pero a mí no me pasa", contó Juan del Val en El Hormiguero ante la presencia de su mujer. "La fidelidad me parece aburrida", añadió.

Nuria Roca no se inmutó y lo único que hizo fue mostrar su total apoyo: "Otra cosa es que yo no conozca los detalles. ¡Eso no!".

Días antes, en una entrevista con Vanitatis, Nuria Roca había insistido en esa misma idea sin dar más detalles. "Si deseo a otro, no tengo que decírselo a mi marido", aseguró Roca, que dijo entonces no ser celosa: " Los celos son un síntoma de inseguridad y si tienes las cosas claras, no tienes por qué tenerlos… Yo no quiero al lado a nadie que no quiera estar conmigo".

Sus tres hijos: cuántos años tienen

Sus 21 años de matrimonio también han dado sus frutos, llegando a formar una gran familia junto a sus tres hijos en común: Juan, de 19 años, Pau, de 15, y Olivia, de 11.

El mayor de sus hijos, con la mayoría de edad recién cumplida, todavía se mantiene alejado de la opinión pública, al margen del foco mediático al que están expuestos habitualmente sus padres.

El propio Juan del Val presentó hace tan solo unos meses a su hijo en su cuenta de Instagram, con una foto antigua en la que ambos posan de espaldas: "Ese niño tiene ahora 18 años, estudia Publicidad, de vez en cuando se hace viral en TikTok, me roba las camisetas, fuma un poco aunque lo niegue, cocina muy bien y yo estoy orgulloso de él", escribía.

Cuando quiso ser arquitecta

En 1994 Nuria Roca dio sus primeros pasos en el mundo de la televisión, sin saber aún que acabaría convirtiéndose en una auténtica vocación para ella. Por entonces, la presentadora de televisión estaba dedicada en cuerpo y vida a la carrera de Arquitectura y pensó que su participación en un concurso televisivo podría ayudarla a sufragar un viaje de la universidad.

“Ocurrió de una forma muy casual. Estábamos preparando el viaje de final de carrera y, en esa época, había un concurso en Canal 9, de preguntas tipo trivial, y solamente por ir y perder te llevabas 50.000 pesetas”, aseguraba Roca en una entrevista para Ecooo Magazine.

En aquel momento, de hecho, ni siquiera se había planteado aparecer en un programa de televisión y su única ambición era recaudar el dinero necesario para pagarse la mitad del viaje, aunque se animó gracias a un amigo que trabajaba allí: "No te creas que a mí me llamaba la atención la tele ni nada, era otra época. Bueno, concursé, gané tres programas, me gané una pasta, y a partir de ahí empezaron a llamarme para presentar programas. Estaban buscando a gente nueva y se ve que vieron alguna cosa en mí, y compaginé la carrera con la televisión".

La valenciana ha admitido que su llegaba al mundo de la comunicación no fue más que una mera "casualidad" y que todo fue "muy progresivo y natural, sin buscarlo", que es como cree que pasan la mayoría de las cosas.

Aún así, la periodista ha admitido que no se arrepiente de haber estudiado arquitectura, a pesar de que nunca ejerció la profesión: "Yo soy de la opinión de que las personas se tienen que formar, independientemente de la rama donde se forjen. Se forman, adquieren experiencias, absorben todo y luego ya pues la vida te lleva por un camino, te lleva por otro", reiteraba.

Por ello, la presentadora siempre ha abogado por “aprovechar las oportunidades” que te da la vida: “Ahora si volviese a estudiar no estudiaría lo mismo, o sí, o tampoco estudiaría algo relacionado con los medios. No lo sé…”.

La operación estética que le cambió la vida

Bien es sabido que Nuria Roca es una habitual de los retoques estéticos para lucir siempre espectacular y ella nunca ha querido ocultarlo. Sin embargo, hace tres años, Pablo Motos desveló en El Hormiguero uno de los mayores complejos de la valenciana, que solucionó pasando por quirófano.

"Se operó de las orejas de soplillo", desvelaba el presentador del programa de Antena 3, donde Nuria Roca colabora habitualmente, y que hizo que esta se sonrojara. "Yo no quería contarlo porque es un trauma. Imagina tu infancia. Yo salía de la piscina tapándome las orejas de soplillo y ahora lo sigo haciendo porque eso no se olvida... Sueño que se me despegan", comentó la presentadora.

Este complejo, de hecho, también afectó seriamente durante los partos de sus tres hijos. Tal y como ha relatado Roca, lo primero que preguntó es si "tenían las orejas pegadas". "Me pasé una semana con la cabeza vendada, porque en aquellos tiempos no había los métodos de ahora, pero lo solucioné y muy bien", explicó la presentadora.