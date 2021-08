Así reacciona Juan del Val cuando se da cuenta de que Nuria Roca lo ha eliminado de una foto familiar

Nuria Roca se cambia de look y Juan del Val se deshace en halagos: "Me encanta como le queda" // antena3.com

Después de un año de duro trabajo, Nuria Roca se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su marido Juan del Val y sus hijos Paul, Olivia y Juan.

En su cuenta de Instagram hemos podido seguir sus pasos este verano: un viaje a Tenerife donde no faltó la visita al Teide, tardes en el chiringuito de la playa con sus hijos y las últimas funciones de teatro antes de comenzar la gira por la península. Aunque ahora mismo la colaboradora del Hormiguero presenta el programa Family Feud, sus episodios han sido grabados con anterioridad.

Así, ha sido una de las instantáneas que Nuria Roca ha compartido con sus hijos la que ha despertado la "ira" de su marido Juan del Val, que no se esperaba que su mujer lo eliminase de una foto familiar sin aviso y sin... ¿Piedad?

"Veo una foto en el Instagram de Nuria y me encanta. Ella con mis tres hijos, guapísimos los cuatro. El caso es que la foto me resulta familiar. Efectivamente, repaso mi archivo y encuentro la original. ¡Me ha cortado la muy cabrona! Le molestaba y me ha eliminado de un plumazo. Le ha puesto doscientos filtros y me ha convertido en un residuo", mencionaba con tono de broma. "Os dejo que voy a seguir llorando", decía, haciendo gala de ese humor que le caracteriza.