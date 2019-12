Juego de Tronos revela qué hizo Drogon con el cadáver de Daenerys

Los fans de la saga de Los Siete Reinos continúan preguntándose algunos enigmas que la octava temporada de ' Juego de Tronos ' no resolvió. ¿Qué pasó con el cuerpo de Daenerys tras su muerte?

Pocos fans de Juego de Tronos habrán conseguido olvidar la escena de amor y traición que protagonizan Daenerys Targaryen y John Snow en el último capítulo de la serie y que cerraba la trama sobre el verdadero heredero del Trono de Hierro.

Lo parecía un abrazo entre la Madre de Dragones y el Rey en el Norte terminó con Daenerys apuñalada a manos del que era su pareja. Sin embargo, el futuro de Los Siete Reinos era más importante que las ambiciones de la joven Targaryen y Jon Nieve hizo de tripas corazón. Poco tarda Drogon, el incondicional reptil aladao que acompañaba a Daenerys, en darse cuenta de que su madre no respira, así que se acerca a su cuerpo con cariño y lo coge, para luego alzar el vuelo y desaparecer con él en el horizonte.

Daenerys Targaryen después de morir. / HBO

Ahora que han salido a la venta la octava temporada en formato físico, con contenido extra y comentarios de los showrunners de la serie, se aclaran algunas de las incógnitas que quedaron por resolver en su momento. ¿Qué hizó Drogon con el cadáver de Daenerys? Según Benioff y D.B. Weiss, el dragón llevo el cuerpo de Daenerys a Volantis, donde había nacido.

Cuando Emilia Clarke leyó el guion y se dio cuenta de que el destino de su cadáver no quedaba del todo claro, le preguntó directamente a David Benioff si el dragón iba a engullir su cuerpo. "Drogon no te va a comer. No es un gato. ¿Ves con qué suavidad te lleva?", le dijo.