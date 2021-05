De Justin Bieber y BTS a David Beckham: los 18 invitados del reencuentro de 'Friends'

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matt Le Blanc vuelven a encontrarse el 27 de mayo. Es el día del estreno de Friends: The Reunion, el reencuentro de Rachel, Monica, Chandler, Ross, Phoebe y Joey.

La cita es el HBO Max y ya hay muchos detalles del evento, que se grabó en el mismo estudio de Los Angeles en que se rodó la serie.

Este jueves se estrenó el tráiler, un vídeo de escasos 30 segundos en el que los seis protagonistas de la serie avanzan de espaldas mientras suena la melodía de la cabecera: I'll be there for you. Y esta madrugada se han sabido los nombres de los 18 artistas invitados que estarán en la cita, algunos ya son viejos conocidos por los fans de la serie y otros son rostros nuevo.

El reencuentro de Friends mantiene una de las señas de identidad de la serie: los cameos.

Quiénes son los invitados a Friends: Lista completa.

El futbolista David Beckham, el cantante Justin Bieber, la banda de kpop más famosa del mundo y autodeclarada fan de la serie BTS, la cantante y también actriz Lady Gaga, el presentador James Corden o el actor de Juego de Tronos Kit Harrigton son algunos de los rostros que se unen por primera vez a este grupo de amigos, que también han invitado a viejos conocidos como Reese Witherspoon (quién hizo de hermana menor de Rachel en la ficción) y Tom Selleck (famoso novio de Monica).

Aquí los puedes ver a todos, y en también en la galería de arriba. Ya queda menos.