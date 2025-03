El lado más personal de Adrien Brody: del castillo para Elsa Pataky a su estable relación con la exmujer de Harvey Weinstein

En 2003 se convirtió en el actor más joven en recoger un Oscar a Mejor actor por su papel protagonista en El Pianista (tenía 30 años) y, en 2025, su interpretación de László Tóth —el arquitecto húngaro que sobrevivió al Holocausto y emigró a Estados Unidos en busca del ‘sueño americano’— en The Brutalist le podrían hacer merecedor de la segunda estatuilla dorada.

Los más de veinte años transcurridos entre ambas producciones no han sido un camino de rosas para Adrien Brody, al que se le ha considerado una víctima más de la conocida como maldición de los Oscar, un numeroso grupo de actores que, tras recoger el más importante galardón del cine, ha visto apagarse su carrera poco a poco por falta de oportunidades, malas decisiones o papeles que han pasado sin pena ni gloria.

Mucho de eso le pasó al actor neoyorquino nacido en un modesto barrio de Queens: tras el éxito de El Pianista, no volvieron a ofrecerle un gran papel y su reputación se vino abajo por sus trabajos en The Brothers Bloom, Viaje a Darjeeling o Predators, aunque también ha protagonizado taquillazos como Gran Hotel Budapest y King Kong.

En los últimos años, su aparición en series —algo que rechazó en el pasado— como Peaky Blinders y Sucession le han devuelto a la primera fila y The Brutalist lo ha colocado como uno de los favoritos en las quinielas para los Premios Oscar 2025 y en una de las personalidades que más curiosidad despierta en cuanto a su vida, que ha sabido mantener en un segundo plano.

Aquí recordamos o desvelamos algunos de los capítulos más personales y menos conocidos del actor que vuelve a estar de moda en Hollywood.4

El polémico beso robado a Halle BerryEl polémico beso robado a Halle Berry

En la noche del 23 de marzo de 2003, el protagonista de El Pianista no solo fue noticia por el Oscar que consiguió, también lo fue por el beso que estampó a Halle Berry cuando subió a recogerlo al escenario y que dio mucho que hablar por la cara que dejó a la actriz de Catwoman.

Cuando le han preguntado en alguna entrevista por ese momento, le ha quitado importancia achacándolo a la emoción y la felicidad: “Había mucho amor en esa sala, amor real y reconocimiento. Fue solo un buen momento y... se lo di”.

Sin embargo, la actriz no lo recuerda como algo sin importancia. En una entrevista a Watch What Happens Live la actriz aseguró que aquello no era parte del guion y que lo único que pudo pensar fue "¿Qué coño está pasando ahora mismo?”: “Yo había estado en la misma situación el año anterior —recibió el Oscar por Monster’s Ball en 2002— y sé cómo se te va la cabeza, pero solo pensaba qué coño estaba pasando".

El actor feo-guapo más elegante

Alto y muy delgado, de nariz aguileña —por la que le hicieron bullying de niño— y rostro especialmente anguloso, Adrien Brody no exhibe una belleza convencional, pero sí un aura especial que le coronó en las listas de los hombres más atractivos del cine y el mejor vestido, como le reconoció la revista masculina Esquire en 2004.

Su elegancia y porte desfilando por las alfombras a partir de El Pianista lo convirtieron en uno de los rostros codiciados por las marcas de moda y ha protagonizado campañas para Bulgari, Cos, Mango, Prada, Banana Republic, Lacoste…

Además, se declara un amante de la moda y ha hecho sus pinitos como diseñador con una colección cápsula, The Travel Collection, para la marca de lujo Bally.

Una boda que no fue y un castillo para Elsa Pataky

“Me quedé completamente embelesado. Después le dije a Elsa que me sentía muy incómodo porque era tan guapa y tan encantadora y dulce. Me sentí muy cohibido”, confesó el actor sobre Elsa Pataky,, a la que conoció cuando compartían coach y con la que salió durante más de dos años, llegando incluso a plantearse la boda.

Tan enamorado estaba, que él, que siempre ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida personal y sentimental, llegó a posar junto a ella para la portada de la revista Hola! en un reportaje que fue de lo más comentado. Las fotografías de la pareja fueron tomadas en diferentes rincones del castillo que él le había regalado a ella por su cumpleaños, una construcción de 1890 situada en el estado de Nueva York y que había decorado Giorgio Armani.

El soltero de oro de Hollywood

La relación entre Pataky y Brody terminó en 2009 y el actor de nuevo pasó a ser uno de los solteros más cotizados de Hollywood, al que se le han atribuido romances con algunas de sus compañeras de reparto, comoKeira Knightley o Rachel Weisz.

Lo cierto es que, además de alguna que otra aventura, el protagonista de The Brutalist solo ha confirmado dos relaciones más: con la modelo rusa Lara Leito, veinte años menor que él, a la que conoció en 2012, y con su actual pareja, Georgina Chapman, cofundadora de la marca Marchesa y exmujer de Harvey Weinstein, el productor cuyos abusos desencadenaron el movimiento #MeToo. Por cierto, la pareja vive en el castillo que le regaló a Elsa.

Una brutal dieta e infusiones naturales para estar bien

Ha sido durante la gira de promoción de The Brutalist cuando Adrien Brody ha desvelado algunos de los secretos de la grabación de El Pianista, que se estrenó en 2002. Para prepararse, el intérprete hizo una estricta dieta— incluso restringió el agua— durante seis semanas con la que perdió más de 15 kilos, quedándose en menos de 60 kilos.

“Hay un sentimiento de soledad que llega cuando mueres de hambre y no lo había experimentado. No hubiera podido interpretar ese papel sin saberlo. Había experimentado la pérdida, la tristeza en mi vida, pero no conocía la desesperación que llega con el hambre”, explicó el actor.

Ahora, también hemos sabido por una entrevista en el número de enero de la revista GQ que en su camerino del teatro Donmar Warehouse de Londres, donde representaba la obra de teatro The Fear of 13, estaba lleno de frasquitos con esencias de hierbas que le han ayudado a aguantar la promoción y controlan sus nervios antes de salir a escena. “Sé que entre el 70 y el 90 por ciento de ellos van a ser placebo, pero disfruto de la rutina”, le confiesa al periodista.

Con otra española en el corazón

No solo Elsa Pataky conquistó el corazón del protagonista de The Brutalist: Brody fue Arthur Miller en la película Blonde, en la que Ana de Armas da vida a Marilyn Monroe.

Durante la promoción de la producción de Netflix, Brody no dejó de alabar el trabajo de la hispano-cubana después de las duras críticas que la película recibió: “El trabajo de Ana aquí es simplemente brillante”.

“Haber trabajado con ella y ser testigo del triunfo final que significó su actuación simplemente es alucinante. Amé la experiencia. Siento que ella canalizó a Marilyn y creó algo muy especial y vulnerable. Admiro eso. Me encanta ver como alguien hace un trabajo tan tremendo, haber estado ahí, haber sido parte y de alguna forma haber ayudado. Cuando alguien es tan magnífico, cuando trabajas con alguien así, elevas tu propio trabajo. Es definitivamente una experiencia especial”, dijo sobre su compañera en una entrevista en La Nación.

Apasionado del arte y pintor

El oscarizado actor pinta desde niño —su madre era fotógrafa y su padre profesor y pintor, y él quiso estudiar en una escuela de arte, pero no fue admitido— y el arte siempre le ha apasionado, aunque lo dejó a un lado cuando su carrera despegó. Pero en 2013 decidió recuperar esta pasión y en 2015 presentó su primer colección de pinturas titulada Hot Dogs, Hamburgers, and Handguns, una burla de la alta sociedad y la cultura de la violencia, en el Lulu Laboratorium de Miami.

Tiene dos colecciones más: Hooked y Metamorphosis: Transformations of the Soul que se presentaron en el Art New York en 2016 y en 2018.

Fan del hip-hop y una colaboración sorpresa con Rauw Alejandro

Cuesta encontrar el nexo de unión entre el distinguido Brody y la música urbana que hace Rauw Alejandro, pero lo cierto es que el actor es un gran amante del hip-hop, ha producido algunos discos y ha tomado clases con el rapero RZA.

Por eso no es extraño que aceptase un cameo en el videoclip de la canción Déjame entrar del puertorriqueño. Se conocieron en Nueva York, donde Rauw grabó su disco Cosa nuestra. “Yo estaba buscando un perfil que representara un poco esa actitud de la mafia italiana. A él le encantó el proyecto. A él le encanta la música, es productor de música y también es pintor. Es un tipo supertalentoso. Para mí fue un honor trabajar con él”, le contó el cantante a Pablo Motos durante su visita a El Hormiguero en noviembre de 2024.