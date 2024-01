El lado personal de Fernando Gil: su edad, el día que casi lo detienen por vandalismo, su mujer y su hija

Fernando Gil Moreno (1975) es un popular actor de cine y televisión madrileño que desde los seis años ya sabía que quería dedicarse a la interpretación.

Se inscribió en Sociología y poco después se apuntaría al Aula complutense de Teatro, donde conocería a su maestro Antonio Malonda que, terminaría pidiéndole que hiciera las pruebas para acceder a la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Fue seleccionado entre 1700 aspirantes y lo compaginó con sus estudios universitarios.

En 1997, consigue su primer papel en el cine participando en la película Resultado final. Fue la primera piedra de un largo camino como actor, con pequeños roles en series como Hospital central y en 2004 logró ser el presentador del programa Noche H, donde entrevistó a estrellas como Penélope Cruz, Bruce Willis o Pedro Almodóvar.

Ha participado en muchas series como Cuéntame cómo pasó (2006), Muchachada Nui (2007/08) o Felipe y Letizia (2011), interpretando a Felipe VI.

El actor de 48 años ha tenido éxito en el extranjero, ya que consiguió el papel del rey Enrique VIII, actuando en el teatro The Globe Theatre de Londres y en Los Ángeles.

La noche que casi fue detenido por destrozar un coche

Fernando confesó en una entrevista en InfoLibre en 2020 que casi lo detienen por destrozar un coche que había alquilado durante unas horas. Lo había aparcado y dejó las llaves dentro, aunque al rato se dio cuenta que su móvil también estaba en el interior del vehículo: "La opción de que volvieran a alquilar mi coche, con el móvil dentro, entraran y lo vieran y se lo quedaran era muy grande. En ese momento pensé: 'No puedo dejar el móvil aquí en el coche'".

Y se le ocurrió romper la ventanilla y después contactar con la empresa: "Dije: 'Rompo la ventanilla, cojo el móvil, llamo a la empresa, les digo que he tenido este problema, les pago la luna y no hay ningún problema'". Cogió unas piedras y se cargó la ventana rápido y en ese instante aparecieron cuatro policías.

"¡Estaba acorralado de policías! Estaban a punto de coger la pipa. Yo estaba, según su visión, intentando robar un coche. Les dije: 'Tenía que recuperar mi móvil. Son mil y pico pavos que me he gastado en comprarlo y toda mi carrera está ahí metida y todos mis contactos'. Ellos muy muy mosqueados, me responden: '¡Pero, si tienes el móvil en la mano!'. Yo intentaba explicarme: 'Sí, lo tengo en la mano porque acabo de romper el cristal y lo acabo de coger del suelo. ¡Se lo juro, agente!'", detalló.

Los agentes contactaron con la empresa e iban a ponerle la denuncia, cuando un señor se acercó: "Nos dice: 'Pero, coño, si ese es el portero de la discoteca de La Tira ¿no? ¡El segurata de Anclados! ¡El que hacía de Felipe VI!'. Ahí ví mi salvación: '¡Soy todos, tío, gracias!'. Así que me puse a medio a llorar para evitar la denuncia".

"Y me dejaron ir afortunadamente por ser un cómico. Ser cómico me salvó de la denuncia. Me salió la broma por ciento y pico euros por la reparación de la luna. Y recuperé mi móvil y mi vida", termina la historia.

Michelle Marier, la discreta mujer de Fernando Gil

Fernando Gil está casado con, la también actriz, Michelle Marier, a la que conoció trabajando juntos en la obra musical de Tricicle. Es bastante discreto sobre ella y no ha hablado en exceso, como sí se dio en una charla con Vanitatis en 2014: "Mi reina particular se llama Michelle Marier. Nos casamos hace cinco años y somos padres de una niña. Nos conocimos hace ocho años cuando trabajamos juntos en una obra musical de Tricicle. Mi esposa es actriz y bailarina y tiene nacionalidad canadiense".

Fernando Gil y Michelle Marier

La hija de Fernando Gil y su pareja

La pareja tiene una hija de diez años y se les ha visto dando paseos con ella. En la citada entrevista, el actor contó que estaban deseando convertirse en padres por segunda vez.

Fernando Gil, Michelle Marier y su hija

Fernando Gil ha sido bastante discreto a la hora de hablar de su vida personal.