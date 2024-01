Fele Martínez, de cerca: su premio Goya con 21 años, su mujer y por qué su hijo se llama Otto

Rafael -Fele- Martínez tenía claro que quería dedicarse a la interpretación. Nacido en Alicante en 1975, se mudó a Madrid para cumplir sus sueños e ingresó en la Escuela Superior de Arte Dramático y comenzó a formar parte de varias obras de teatro de la compañía Sexpeare.

La gran oportunidad le vino en 1995 gracias a su amigo Carlos Montero [creador de Élite], que se codeaba con directores amateurs como Alejandro Amenábar. Moreno ejerció como puente y el director de Mar adentro se terminó interesándose por el alicantino y le propuso una prueba para su primera película, Tesis.

"Alejandro se fijó en mí porque coincidimos en una muestra de trabajos de su clase, que estaba en tercero. Las pintas que tenía le encajaban físicamente para el personaje", contó para El Español. Todo era nuevo para él y no hacía ni un año que se había mudado a la capital: "Estuvo ensayando conmigo casi dos meses".

Amenábar "se la jugó" con él porque fue su primer gran proyecto, fundamental para su futuro desarrollo como director. "El trabajo estaba prácticamente hecho, lo que faltaba era no salirme de la marca y tropezarme con los muebles, como quien dice. Alejandro estaba muy tranquilo conmigo porque ya habíamos repasado todo lo que tenía que repasar", reveló.

En 1997, el debut de Fele en el cine resultó un éxito y consiguió llevarse a casa el Goya a Mejor actor revelación por Tesis.

Las llamadas no tardaron en aparecer y otros nombres potentes querían que el de Alicante se uniera a sus películas o series. Amenábar repitió con él en 1997 con Abre los ojos, Julio Médem con Los amantes del círculo polar (1998), Pedro Almodóvar con La mala educación (2004) o Álex de la Iglesia para la serie Plutón BRB Nero (2008-2009).

Recientemente, se le puede ver en las series Machos alfa o El Zorro y se ha estrenado como director de cine en la obra Animales de compañía.

'Bajista' en el grupo Ciruelas

Más allá de la interpretación y la dirección, Rafael es un aficionado de la música y tiene un grupo con sus amigos de Alicante llamado Ciruelas, donde toca el bajo.

Principalmente, interpretan versiones de grupos como Pearl Jam, Radiohead, Pj Harvey y Pixies, aunque también han grabado temas originales.

"Lo de bajista me queda grande. Lo aporreo más que tocarlo. Hemos hecho nuestros pinitos, pero evidentemente no soy músico. Y el resto de componentes de la banda tampoco. Nos juntamos para hacer ruido y divertirnos. Hemos dado algunos conciertos, pero ahora estamos cada uno con mucho lío y tenemos el grupo en barbecho", aclaró en una entrevista con Neo2.

Su pareja, la actriz Mónica Regueiro

Fele Martínez es bastante discreto sobre su vida privada y tiende a no dar demasiados detalles de la misma. Se sabe que mantiene una relación con la actriz gallega Mónica Regueiro (1976), con la que ha trabajado en varios proyectos y tienen un hijo de seis años.

Al igual que su chico, se interesó pronto por el teatro e ingresó en un grupo de teatro universitario. Con 23 años, se mudó a Madrid y comenzó a trabajar como taquillera en el Teatro Lara. En el mismo centro, estuvo luego en producción, gerencia y programación.

Entre su trayectoria, encontramos películas como Llueven vacas, Operación Marea negra o Diarios de una cuarentena, en la que participó con Fele. Previamente, habían colaborado en el cortometraje Tu día de suerte y su último proyecto juntos es la obra de teatro Animales de compañía, dirigida por él.

El curioso origen del nombre de su hijo Otto

Fele Martínez y Mónica Regueiro tienen un hijo de seis años llamado Otto. Eligieron este curioso nombre gracias al director de cine Julio Médem, una persona fundamental en la vida de ambos.

El papel de Fele en la película Los amantes del Círculo Polar -dirigida por Julio- se llama Otto y el trabajo de final de grado de Mónica iba sobre la filmografía de este cineasta. ¡Pura coincidencia!

"Mi hijo se llama Otto porque me gusta el nombre, porque me gusta la película y porque mi señora, en la Universidad, llevaba una camiseta que ponía 'Julio Medem es Dios' y su trabajo de fin de carrera fue sobre la 'simbología blablablá en la cinematografía de Julio Medem', o algo así. Entonces, cuando buscábamos nombres, solté Otto, jugando sobre seguro. Ahora lo miro a la cara y no podía tener otro nombre", dijo en El País.

Al dedicarse los dos a la misma profesión y compartir varios proyectos, la conciliación familiar suele ser un problema para ellos: "Hay momentos en los que sí es complicado. No te voy a engañar, nosotros tiramos bastante de canguros porque igual, de repente, estamos los dos en pleno fregado. Ahora, por ejemplo, yo estoy rodando en Canarias y Mónica acaba de estrenar una obra de teatro, por lo que ha estado cargadísima de trabajo. Intentamos hacerlo lo mejor que podemos", apuntó en Cinemanía.

Del mismo modo, los dos mantienen que les gusta mucho trabajar juntos y no hay mal rollo ni pique.