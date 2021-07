Levi Díaz, del equipo de Melendi, gana la sexta edición de 'La Voz Kids': esta es su historia de superación

La sexta edición de La Voz Kids acabó este pasado viernes tras semanas de intriga, proclamando a Levi Díaz como ganador del programa. El joven, de 11 años, consiguió alzarse con el galardón, gracias al que obtendrá la oportunidad de grabar un single con Universal Music, además de una beca de 10.000 euros que le permitirá completar su formación musical.

Levi, del equipo de Melendi, consiguió imponerse a los otros aspirantes, Rocío (David Bisbal), Nazaret (Rosario Flores) y Lola (Vanesa Martín), dejando boquiabierta a la audiencia y a Beret con su interpretación de la canción Never enough de la película The Greatest Showman. El cantante de Lo siento no pudo evitar expresar su admiración por el niño, calificando la actuación de "increíble".

La ausencia más inesperada

Sin embargo, el barcelonés apenas pudo festejarlo con la persona que le dio la oportunidad durante el programa, su coach Melendi, que optó por él como finalista hasta el último programa.

El cantante no pudo estar presente en la final "por causa mayor", aunque sí asistió telemáticamente a través de un plasma y no pudo evitar emocionarse al ver a Levi proclamarse campeón de la edición. "Quiero felicitar a todos los finalistas, sois excepcionales, pero siempre vi en él algo mágico. Es maravilloso", explicaba en su alegato el cantante.

La historia de superación de Levi en 'La Voz Kids'

"Levi, el niño de la eterna sonrisa". Así definía la presentadora Eva González al nuevo ganador de La Voz Kids, al que dedicaba unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram. "A su corta edad nos ha enseñado que con tesón, esfuerzo e ilusión los sueños se cumplen. No dejemos nunca de luchar por aquello que nos hace felices. Siempre merece la pena", expresaba González en sus redes sociales, agradeciendo también el esfuerzo de los otros participantes.

Y es que es cierto, el pequeño Levi Díaz ha demostrado que, más que nunca, sí se quiere algo, se puede lograr con trabajo. Con sus declaraciones, la modelo aludía a su paso por una edición anterior del programa, donde el barcelonés no consiguió que ninguno de los coaches se girara en las audiciones. "La historia de Levi es muy bonita, con tan solo 11 años ha sabido aprovechar esta segunda oportunidad. Tú supiste, con tesón, ganar La Voz Kids", relataba la presentadora.

"No me he dado por vencido. Me vuelvo a presentar porque no me rindo. Lo mejor de todo es disfrutar el momento", relató Levi en su vuelta al concurso, donde finalmente ha conseguido superar las adversidades y proclamarse campeón.