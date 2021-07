El contundente mensaje del alcalde de Valladolid tras la eliminación de su hija en 'La Voz Kids'

No pudo ser. Carmen, la hija del alcalde de Valladolid que había conquistado a la audiencia de La Voz Kids con su delicada voz, se quedó a las puertas de la final del concurso de talento infantil de Antena 3.

La joven, que formaba parte del equipo de David Bisbal, tenía una gran competencia dentro de su equipo y no consiguió una de las deseadas plazas para la gran final. Para esta semifinal, Carmen escogió el tema I'll never love again y aunque su interpretación fue casi perfecta, no pudo colarse entre los seleccionados para la ganar el concurso.

A pesar de no obtener el pase, su padre Óscar Puente —alcalde de la ciudad de Valladolid— se deshizo en elogios hacia el programa de Antena 3 en sus redes sociales. "No ha podido ser. La experiencia en todo caso ha sido inolvidable. Mil gracias a los coaches y a todo el equipo de Antena 3 y Universal por el trato maravilloso que dan a los niños y niñas del concurso. #LaVozKids".

Además, animó a los padres que dudan si exponer a sus hijos en televisión a pesar de ser conscientes del gran talento que tienen sus pequeños. "Merece la pena vivirlo. Les cuidan mucho en el programa y se fomenta el compañerismo más que la competición. Los temores lógicos de exponer a un niño desaparecen tan pronto compruebas la humanidad de todo el equipo".