Lluís Mengual: de trabajar en una fábrica para mantener su taller a su propia firma de moda

Lluís Mengual se dio a conocer en la cuarta edición de Maestros de la costura, donde quedó segundo finalista tras la victoria de Ancor. El joven de 27 años, repite en esta nueva temporada para quitarse la espinita y demostrar que es merecedor de ganar el concurso.

Pero más allá de su participación en el programa, el idilio de Lluís con la moda viene de mucho atrás. Desde que era un niño siempre le han gustado las manualidades, tal como explicó en una entrevista para el portal Sin perder el hilo. Pintaba al óleo, y le encantaba el barro y la restauración de muebles. "Aparte de hacer mil cosas como trajes de muñeca, trapos y punto de cruz, juntaba trapos viejos para sacar un retal y aprender a cortar y coser a máquina", explicaba.

"Pensaba que la moda no se estudiaba, que no era para mí"

Lluís ha estudiado diseño de moda y patronaje industrial en Barcelona, pero esta elección no fue nada fácil. En la mencionada entrevista, Mengual explica que la sociedad le había hecho entender la moda como un oficio que se aprende, pero que no se estudia. Además. cuando les dijo a sus padres que quería estudiar bachillerato artístico para hacer interiorismo, no se lo tomaron muy bien.

Por este motivo Lluís estuvo un año sin estudiar nada y sin saber hacia dónde enfocar su futuro hasta que se tomó la decisión de cumplir su sueño y convertirse en modisto.

"Trabajaba en una fábrica de madrugada para mantener el taller a flote"

Los inicios de la trayectoria profesional de Lluís en el mundo de la moda no fueron nada fáciles. En una entrevista para Metal Magazine, explicó que la idea de crear su propia firma de ropa —llamada Lluís Mengual, de la que ha lanzado su primera colección tras su paso por Maestros de la costura— venía de mucho antes. El joven repartía su tarjeta entre mercerías y tiendas de tejido ofreciendo sus servicios como modisto. También cosía para pequeñas producciones y hacía trabajos como muestrista.

"Incluso me tuve que poner a trabajar en una fábrica, de madrugada hasta el mediodía, para poder mantener el taller a flote y no dejar atrás mi sueño", confesó.

[[H3:Il·lusió, la primera colección de Lluís Mengual]]

Su paso por Maestros de la costura le permitió cumplir su sueño: lanzar su propia firma de ropa que lleva su nombre, presentada por su primera colección, Il·lusió. Se trata de una colección en la que destacan las chaquetas a medida y prendas de género fluido.

Sobre su estilo, Lluís prefiere que sean otros los que lo definan. Si bien se basa en prendas clásicas, le gusta romper estereotipos añadiendo volantes o tejidos generalmente asociados a la moda femenina. "Me gusta que las cosas sean distintas, apostando por romper con los estereotipos, sacar del armario de la mujer esos tejidos y reinventarlos en algo nuevo para hombres", relató a Metal Magazine.

Además, en su página web encontramos la línea Basique, que está formada por prendas como camisetas o sudaderas que parten de los 39,90 euros, un precio de lo más asequible para todos aquellos que quieran una pieza suya y no se puedan permitir pagar grandes cantidades de dinero por una prenda.