Lola Índigo llora desconsoladamente tras la actuación de Sergio, un talent de 'La Voz'

Desde el momento que Sergio pisó el plató de La Voz en las audiciones a ciegas, consiguió tocar el corazón de los coaches con su esencia. La noche de los asaltos no iba a ser diferente.

El talent del equipo de Laura Pausini ha hecho suya la canción Believe de Cher, creando una versión que ha llegado al alma de los coaches, pero sobre todo de una de ellas.

Lola Índigo no ha podido evitar llorar desconsoladamente durante y después de la actuación de Sergio, tanto que incluso Vanesa Martín se ha levantado a abrazar y consolar a su compañera.

La asesora ha querido dedicarle, entre lágrimas, unas palabras a Sergio después de su actuación: "Yo acabo de perder a una persona superimportante para mi, y quiero agradecerte porque yo necesitaba escuchar esta canción hoy y tú las has cantado y me has hecho sentir muchas cosas".

Sergio, también entre lágrimas, le ha dado las gracias a Lola por sus palabras y su reacción ante su actuación: "A ti, es un honor".

Los demás coaches, también emocionados

La coach de Sergio Laura Pausini le ha dedicado unas preciosas palabras al concursante después de dejar al plató con la piel de gallina.

Mala Rodríguez, asesora del Team Orozco, no ha podido evitar levantarse de su asiento para correr a abrazar a Sergio, que no paraba de llorar y dar gracias.