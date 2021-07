Manel Fuentes: su mujer, sus hijos y el grupo de música con el que imita a Bruce Springsteen

Manel Fuentes, presentador de 'Tu cara me suena' // José Irún

El presentador de Tu Cara Me Suena es tan admirador de Bruce Springsteen que fundó una banda homenajearle. Le encanta la música, el espectáculo y con su familia disfruta de los pequeños placeres de la vida.

A sus 50 años, Manel Fuentes Muixí puede decir que se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de nuestra televisión. Lleva desde el año 2011 presentando uno de los programas de más éxito de Antena 3, Tu Cara Me Suena, donde diferentes famosos se encargan cada semana de ponerse bajo la piel de una gran estrella de la canción.

Algo parecido hace el propio Manel Fuentes con su banda Spring's Team, con la que homenajea a Bruce Springsteen, artista del que es un gran admirador. Su pasión por The Boss le viene gracias a un tío suyo y desde hace bastantes años tocan la música del cantante de Dancing in the Dark en diferentes puntos de España. Uno de sus favoritos es Cadaqués, pueblo donde veranea desde bien pequeño.

"La música es de las cosas más importantes que hay en la vida. Todos tenemos nuestra banda sonora, canciones que nos han acompañado a lo largo de los años. La música tiene esa capacidad para que puedas hacerla tuya", aseguraba el presentador en una entrevista con 'Diez Minutos'.

Su faceta televisiva comenzó en el año 1997, cuando poco después de graduarse en Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona despertó su vena de humorista. Antes había trabajado en la radio en un programa local que recibió un Premio Ondas en el 95. Ha trabajado en programas tan icónicos e importantes como Crónicas Marcianas o Caiga quien caiga, además de presentar la gala de los Premios Goya en el año 2014.

Su mujer y su hijos

A pesar de que lleva su vida privada con total discreción, Manel Fuentes está casado con la periodista Clara Cabezas, con la que tiene dos hijos, Max y Bruna. El primogénito, Max, tiene 19 años.

Manel Fuentes y Clara Cabezas en 2012 // GTRES

"A mis hijos les canto de todo. El niño me está saliendo con grandes aptitudes musicales. Es un hacha con el piano y de vez en cuando nos ponemos los dos con la guitarra y el piano e improvisamos en casa", declaraba a la revista Men's Health.