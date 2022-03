Mariló Montero: sus dos hijos con Carlos Herrera, su pasado como Miss y sus polémicas fotos en topless

Mariló Montero es una de las comunicadoras más conocidas en España que cuenta con una larga trayectoria profesional que no ha estado exenta de polémica. Repasamos sus inicios, su relación con el periodista Carlos Herrera y sus polémicas fotos en topless que le han traído un buen dolor de cabeza.

Mariló Montero nació en Estella, Navarra, hace 56 años. Su familia paterna, descendiente de una saga de músicos, estuvo marcada por varias muertes en accidentes de tráfico. "Mi padre se mató en un accidente de coche con mi mejor amiga", reveló en el programa Seguridad Vital, añadiendo que su hermano falleció tiempo después en otro accidente de tráfico.

Por otro lado, la madre de Mariló también murió joven víctima de una esclerosis lateral amiotrófica.

Sus inicios como Miss que la llevaron a Costa Rica

Mariló Montero empezó a trabajar en Radio Navarra Antena 3 con tan sólo 20 años. Pero un año antes se presentó al certamen de belleza La maja de Estella. Y no solo ganó ese concurso, también lo hizo en el de Tafalla, Navarra y Canarias.

El siguiente paso en su carrera como miss llegaba con la participación en el certamen Reina de la Costa Internacional, en Costa Rica. Sin embargo, Mariló lo rechazó en un primer momento para poder continuar dedicándose a la radio. Pero Ramón Coll, director de la franquicia de Univisión en Costa Rica, se fijó en ella y le propuso presentar el programa musical TNT en la televisión costarricense.

Desde 1987 a 1990 Mariló vivió en Costa Rica presentando y editando el informativo matinal, así como dirigiendo el espacio de música. Además, esto no fue lo único que hizo Montero durante sus tres años en Costa Rica, también los aprovechó para estudiar magisterio.

Su vuelta a España de la mano de Jesús Hermida

Tras realizar una prueba para Jesús Hermida, el periodista la contrató y eso hizo que la joven Mariló regresase a España para presentar junto a él el programa A mi manera. A partir de ahí, ha trabajado como guionista, editora y presentadora en numerosos espacios, como La mañana de la 1, El pueblo más bonito de España o su actual colaboración en Espejo Público, presentado por Susanna Griso.

Mariló Montero y Carlos Herrera: 20 años de relación y dos hijos en común

Mariló Montero mantuvo durante 20 años una relación con el periodista Carlos Herrera. La pareja contrajo matrimonio en 1991 y tuvo dos hijos, Alberto Eduardo Herrera, de 29 años y Rocío Herrera, más conocida como Rocío Crusset, de 27.

Alberto Eduardo ha seguido los pasos de sus padres y trabaja en el mundo de la comunicación. Concretamente con su padre, al que llegó a sustituir como presentador el verano pasado mientras el periodista disfrutaba de sus vacaciones.

Antes de tomarle el relevo vacacional, Alberto ya aparecía en el programa de radio de su padre con la sección Ya te lo explico yo, papá, donde padre e hijo comentan la actualidad.

Rocío, en cambio, ha seguido los primeros pasos que dio su madre en el mundo de la moda. A pesar que empezó su carrera como modelo desde muy pequeña, su carrera despegó definitivamente cuando fue descubierta por un cazatalentos en Brasil mientras la joven asistía al festival Rock in Rio.

La joven, que incluso ha llegado a desfilar para Victoria's Secret, vive actualmente en Nueva York donde compagina su trayectoria en las pasarelas con sus estudios en Diseño de Modas en la prestigiosa escuela Parsons.

Uno de los momentos más delicados que vivió el matrimonio fue cuando la banda terrorista ETA le envió un paquete bomba a Herrera en el año 2000. En ese momento, Mariló se encontraba realizando el informativo del mediodía cuando recibió una llamada de su marido. "Me llama Carlos y me dice 'Mari, que te tienes que venir' que ha pasado una cosa. Anticipándose a que yo me enterase de la noticia a través de un teletipo", le explicó Montero a Bertín Osborne durante una entrevista.

La pareja decidió separarse en 2011, aunque siguen manteniendo muy buena relación y se siguen considerando "una familia". "Carlos Herrera es, ha sido y será el hombre de mi vida", le confesó a Toñi Moreno en su programa.

Carlos Herrera y Mariló Montero // Gtres

Una indemnización millonaria

Uno de los grandes quebraderos de Mariló Montero durante los últimos años ha sido su lucha en los tribunales contra Diego Arrabal y Gustavo González. En 2015 Mariló viajó acompañada de una amiga a Bora Bora, cuando estos paparazzi las fotografiaron en topless mientras tomaban el sol en la terraza del bungalow en el que se hospedaban.

Si bien Mariló consiguió que ningún medio publicase las fotografías, llegaron a circular por numerosas redacciones de medios de comunicación. Los propios autores de las imágenes llegaron a sugerir que lo que realmente quería proteger la presentadora era la identidad de la mujer que la acompañaba, e incluso llegaron a especular con una supuesta relación sentimental entre ellas.

Tras varios años de lucha, el 28 de diciembre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid emitió una sentencia por la que Gustavo González y Diego Arrabal tendrán que indemnizar a la periodista y a la amiga con la que aparecía en dichas imágenes con la cantidad de 340.000 euros.

Esta sanción se ha convertido en la mayor impuesta por intromisión en la intimidad y el honor en España. Aunque los acusados pueden recurrir esta sentencia, demuestra que sí hubo intromisión ilegítima en la intimidad de las mujeres.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Barcelona aceptó imputar a Diego Arrabal y Gustavo González por la vía penal por un delito de revelación de secretos. Por lo que podrían enfrentarse hasta a cinco años de cárcel.