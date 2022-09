Matt Smith no iba a ser actor: la enfermedad que cambió su destino

El actor, que ha conseguido grandes reconocimientos gracias a sus papeles en series como The Crown o la reciente House of the Dragon , no iba a dedicarse a la interpretación. Lo suyo era el deporte pero un problema de salud cambió el rumbo de su destino.

En los planes de Matt Smith no estaba el de convertirse en Daemon Targaryen en la precuela más esperada de los últimos años, House of Dragon.

Tampoco pensaba en protagonizar series tan destacadas como Doctor Who o The Crown, trabajos que le han valido un gran reconocimiento como intérprete. Su rostro es ahora conocido en todo el mundo, pero el británico tenía otros intereses.

Daemon cree que es el legítimo heredero al trono. El resto no. // HBO Max

Aunque durante toda su etapa escolar dio clases de teatro, había otra actividad que le emocionaba todavía más: el fútbol. Además, tenía talento para mover el balón. Poco tardó un cazatalentos en echarle el ojo y ofrecerle un contrato en el Leicester City, donde disputó grandes partidos con muy buenos resultados.

Sin embargo, al cumplir los 15 años comenzó a sentir un intenso dolor en la espalda que le llevó a ponerse en manos de médicos expertos, que le diagnosticaron una enfermedad poco común para los jóvenes de su edad.

Después de varios estudios y pruebas, Matt Smith fue diagnosticado de espondilosis cervical, una enfermedad que afecta a la columna vertebral directamente relacionada con el desgaste de los discos de la columna. Esta dolencia impide hacer grandes esfuerzos a las personas que los padecen, así que al joven no le quedó más remedio que renunciar a su sueño de convertirse en futbolista.

"Fue un momento difícil porque me sentía insatisfecho", recordó Smith en una entrevista con Desert Island Discs. "Mi ego decía: ‘Yo soy eso, soy un futbolista’. Y ya saben cómo es; en la escuela, era el jugador de fútbol para todos y, de repente, nada".

Todavía no había soplado las velas de los 16 años cuando tuvo que dejar de darle patadas al balón. Un disgusto que superó volviendo a clases de teatro y centrándose en la interpretación. Su profesor le dio ese empujón que necesitaba. "Nunca estuviste destinado a ser futbolista, siempre pensé que eras muy bueno actuando", le decía.

Matt Smith como el Duque de Edimburgo en 'The Crown' // Netflix

Pocos años necesitó para empezar a despuntar delante de las cámaras. Con 24 años debutó en la película The Ruby in the Smoke y cuatro años después le llegaría el papel que le dio la fama internacional. Estuvo tres años siendo el protagonista de Doctor Who antes de interpretar Felipe de Edimburgo, marido de Isabel II, en The Crown.