Matthew Perry revela la triste razón por la que no puede ver 'Friends'

Matthew Perry continúa promocionando sus memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, donde relata sin tapujos algunos de los aspectos más duros de su vida como su adicción a las drogas.

En una nueva entrevista con Tom Power, el intérprete de 53 años ha revelado porque es incapaz de poder ver de nuevo ningún capitulo de Friends, serie en la que dio vida al inolvidable Chandler Bing.

"No puedo ver la serie porque estaba extremadamente delgado", ha empezado explicando. El motivo de esta delgadez no es otro que una de las consecuencias de su adicción a las drogas y al alcohol.

“Podía ir bebiendo, opiáceos, bebiendo, cocaína. Me di cuenta temporada tras temporada por cómo me veía. No creo que nadie más pueda verlo, pero yo podría. Es por eso que no quiero verlo", ha continuado explicando.

Si bien siempre ha mantenido que nunca ha bebido ni se ha drogado en el set de rodaje: "Tenía la regla de que no bebería ni consumiría drogas mientras trabajaba porque tenía demasiado respeto por las cinco personas con las que trabajaba"; sí reconoce que ha ido a trabar con una gran resaca.

En estas memorias confiesa por qué no lloró, como el resto de sus compañeros, al terminar el último episodio de la serie. "No sentí nada. No podía decir si eso se debía a la buprenorfina opioide que estaba tomando o si, en general, estaba muerto por dentro".