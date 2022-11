Elizabeth Hurley explica por qué trabajar con Matthew Perry fue una pesadilla

Trabajar con Matthew Perry fue "una pesadilla" para Elizabeth Hurley.

La actriz de 57 años, con la que el actor de Friends rodó Colgado de Sara en 2002, lo ha contado en una reciente entrevista con Yahoo Entertainment en la que ha hablado del libro de su excompañero Friends, lovers and the big terrible thing.

"En realidad no he leído todavía, pero he leído fragmentos”, ha dicho la actriz que conoce de primera mano los problemas que la adicción al alcohol y a las drogas causaron a Perry.

El rodaje se tuvo que parar

Esa adicción llegó a afectar al rodaje de Colgado de Sara, que Hurley recuerda como "una pesadilla". De hecho, la producción tuvo que pararse de manera repentina para que el actor pudiese ir a rehabilitación, como él mismo cuenta en sus memorias.

"Tengo muy buenos recuerdos de él. Aunque, para ser sinceros, fue una pesadilla trabajar con él en ese momento y, como ahora se sabe, cancelaron la película por su adicción. Era una situación de fuerza mayor y tuvimos que sentarnos en casa a jugar con nuestros pulgares durante algún tiempo", contó sobre cómo los problemas de Perry con las drogas y el alcohol afectaron a la cinta.

No fue una situación fácil para Hurley ni para el director de la cinta, que según cuenta Perry se enfadaron (y con razón) tras esta decisión.

"Eso fue un poco complicado, pero regresó y estuvo fabuloso", cuenta ahora la Hurley, y recuerda que al retomar el rodaje Perry "tuvo que volver a ponerle voz a todo lo filmado antes".

Hurley echa la vista atrás y asegura que "fue duro porque estaba pasando un momento difícil", pero asegura que Perry "era una persona encantadora con la que trabajar". "Se podía ver que estaba sufriendo", asegura.

El rodaje de Colgado de Sara coincidió con el rodaje de Friends una época en la que Matthew Perry consumía todo tipo de sustancias a diario. Según ha contado el actor, llegó a tomar 55 pastillas de Vicodin al día junto a Xanax, metadona y un litro de vodka.

El dinero que pagó para rehabilitarse

Matthew Perry pasó dos meses en rehabilitación antes de retomar el rodaje de Colgado de Sara. Fue una de las muchas veces que el actor ha pasado por clínicas para superar su adicción

El intérprete ha contado que llegó a ingresar 15 veces en centros para desintoxicarse por completo, algo que ha conseguido tras invertir grandes cantidades de dinero.

"Probablemente habré gastado 9 millones de dólares tratando de estar sobrio", ha contado en una entrevista en The New York Times, donde además añadió que sus compañeros del reparto de Friends siempre "fueron comprensivos y pacientes" con sus problemas de salud.

"Es como los pingüinos. En la naturaleza, cuando uno está enfermo o muy herido, los otros pingüinos lo rodean, lo sostienen y caminan a su lado hasta que el pingüino puede caminar solo. Y eso es lo que el elenco hizo por mí".