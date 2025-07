Miley Cyrus anuncia que "hará algo muy especial" por el 20 aniversario de 'Hannah Montana'

La serie de Disney Hannah Montana ha marcado a toda una generación con la icónica peluca rubia que convertía por las noches a la adolescente Miley Stewart en Hannah Montana, una superestrella del pop.

Parece que esa doble vida no ha quedado tan alejada de la actualidad de la artista. Lo que comenzó siendo un papel en televisión, hoy es una realidad: Miley Cyrus ya no interpreta a una estrella del pop… ahora lo es. Tan solo en 2024, la cantante se alzó con sus dos primeros Grammy y fue Leyenda Disney por su papel en Hannah Montana, una de las series más exitosas de toda la historia de la compañía que llegó a obtener hasta cuatro nominaciones a los Emmy por Mejor programa infantil.

Como no podía ser de otra manera, el aniversario de la serie es una fecha muy importante para la artista. En una entrevista para SiriusXM, Cyrus ha confirmado que quiere hacer algo muy especial para los 20 años de Hannah Montana, que se cumplirán el 24 de marzo de 2026.

Aún no tenemos detalles de cómo planea celebrarlo, pero viniendo de Cyrus sabemos que no nos decepcionará. La artista ya ha demostrado en ocasiones anteriores lo importante que ha sido para ella la interpretación de este papel, por lo que no nos ha sorprendido que el 20 aniversario quiera celebrarlo por todo lo alto.

La serie finalizó en 2011 y ya en 2016, aunque con algunas fotos algo polémicas que causaron cierto escándalo, la estadounidense publicó por el 10º aniversario de la serie un emotivo mensaje en Instagram donde reconocía que, aunque Hannah Montana ya formaba parte del pasado, "siempre tendría un lugar especial en su corazón".

En otras ocasiones más recientes, como 2023, Cyrus recordó el 14º aniversario del lanzamiento de The Climb, canción principal de Hannah Montana: La película (2009), formaría parte de sus Backyard Sessions.

Poco queda de esa Miley Cyrus de la etapa Bangerz, que intentaba a toda costa desvincularse de su pasado Disney y que siempre estaba en el punto de mira por sus controvertidas apariciones.