Morad, sobre pagar a Hacienda: "Me gusta porque ese dinero va para médicos y escuelas públicas"

En la canción Pelele, uno de los últimos éxitos de Morad, el cantante de 22 años se enorgullece de pagar "todos los meses a Hacienda", cuando antes tenía que "robar todas las prendas", debido a la situación económica en la que se encontraba.

Una frase muy prosistema teniendo en cuenta las letras habituales del rapero, donde suele hacer duras críticas contra el sistema o la policía. "Es verdad. 'No tenía para entrar en las tiendas, me tenía que robar todas las prendas' significa que, cuando era un niño, a veces intentábamos coger alguna camiseta y eso. Y ahora pago todos los meses a Hacienda. Y pago bien. Si alguno quiere adentrarse para publicarlo que lo haga, que se va a asustar", le ha explicado a Jordi Évole.

Una nueva situación que considera un privilegio para poder ayudar a la sociedad: "Me parece bueno porque estoy contribuyendo para el país. Para que ese dinero vaya para médicos públicos, para las escuelas que son públicas".

Además, asegura que no tiene ningún problema en declarar absolutamente todo lo que gana: "Eso me encanta, porque yo no he cotizado nunca en mi vida. Y para una vez que tengo la oportunidad de cotizar hasta el máximo, pues hasta el máximo legal. Es lo más bonito que me ha pasado, en verdad".